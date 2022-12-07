Машина провалилась под лёд на Бухтарминском водохранилище, погибла женщина

В салоне автомашины находилось 5 человек, 4 из них удалось выбраться.

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Пожилая женщина утонула в Восточно-Казахстанской области. ЧП произошло вечером 6 декабря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Легковой автомобиль провалился под лёд в районе переправы «Кызыл ту».

«В салоне автомашины находилось 5 человек из них 4 выбрались. В результате утонула женщина 1950 г.р. На место выехали подразделения и личный состав ДЧС ВКО.

По информации ответственных подразделений на территории, где произошел данный факт - имеется указатель, сообщающий о запрете выезда на лед», - рассказал официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

В МЧС констатируют, что, несмотря на постоянные предупреждения, а также освещение резонансных и трагических случаев, граждане продолжают пренебрегать вопросами безопасности на льду.

«С каждым днем температура воздуха за окном понижается, но нужно помнить, что в данный период лед обманчив, в связи с чем МЧС напоминает, что выход, а тем более выезд на лед может привести к трагедии. Толщина льда на любом водоеме неравномерна. Опасными являются места скопления снега, у береговой линии, у зарослей камыша, растительности.

Для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 см, для грузовых автомобилей в зависимости от массы самого автомобиля - от 70 см.

МЧС напоминает: до открытия официально разрешенных ледовых переправ выезд автотранспортных средств на лед категорически запрещен!» - говорится в обращении ведомства к казахстанцам.

4 декабря трагический случай произошёл в Атырау – там во время прогулки под лёд провалились пожилой мужчина и его внук. Ребёнка удалось спасти очевидцам.