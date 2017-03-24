Фото с сайта metalmininginfo.kz
Машинист "Казахмыса" погиб на руднике в Жезказгане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании.
"Компания "Казахмыс" с прискорбием сообщает о произошедшем 20 марта несчастном случае на Южно-Жезказганском руднике ГПК ПО "Жезказганцветмет". По предварительным данным, в результате самопроизвольного движения самоходного оборудования машинист 198 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью", – отмечается в пресс-релизе.
Специальная комиссия выясняет причины несчастного случая.
"Руководство и трудовой коллектив компании "Казахмыс" приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в информации.