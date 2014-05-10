Машиностроение как драйвер роста экономики

В Послании Президента РК народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» представлен план вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира к 2050 году. В настоящее время Казахстан находится на 50-м месте среди 148 стран мира по рейтингу глобальной конкурентоспособности. В Послании Глава государства указал, что при разработке проекта второй пятилетки форсированного индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы нужно ограничить число приоритетов индустриализации. Примечательно, что среди 14 приоритетных секторов промышленности 6 относятся к машиностроению. Это отражает тот факт, что оно становится опорой промышленности и драйвером роста экономики Казахстана.

20 декабря 2013 года с участием Главы государства состоялся День индустриализации, на котором были подведены итоги реализации четвертого года первой пятилетки президентской программы индустриализации. С точки зрения отдельных макропоказателей, текущую ситуацию можно трактовать планомерной. Рост валового внутреннего продукта в 2013 году составил 6% против 5% по итогам 2012 года. В номинальном выражении это означает закрепление ВВП на уровне более 200 млрд. долларов, хотя еще в середине прошлого десятилетия мы стремились достигнуть 100 млрд. долларов.

Но, с другой стороны, динамику роста казахстанского промышленного производства вряд ли можно назвать оптимистичной. По итогам 2013 года индекс физического объема по отечественной промышленности составляет чуть более 102%. Рост обрабатывающей сферы составил 1,6%. А ведь это интегральные индикаторы реализации индустриально-инновационной политики. Не случайно Глава государства жестко указал, что «индустриализация является краеугольным камнем всей нашей экономической деятельности… кто этим не занимается – значит, не выполняет стратегическую программу страны».

Одним из важнейших секторов промышленности, практически «синтезированным ядром» индустриализации в связи с этим является машиностроение. За 2013 год объем произведенной продукции сектора составил около 854 млрд. тенге, или чуть более 4,6 млрд. долларов, а значение индекса физического объема (ИФО) к прошлому году составило 114,6 %. Наибольшее значение ИФО достигнуто в производстве автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов – 178,9% и производстве прочих транспортных средств, таких как железнодорожные локомотивы – 115,5%. Доля машиностроительной продукции в общем объеме промышленности возросла с 4,0% в 2012 году до 4,7% за 2013 год.

В сравнении с валовым промышленным показателем страны машиностроение имеет более позитивные результаты. Но насколько устойчивы эти тенденции? Чтобы объективно оценивать ситуацию, необходимо сделать экскурс в историю. В традиционной теории укрупненная отрасль «машиностроение и металлообработка» включает в себя 37 подотраслей машиностроения и 5 подотраслей металлообработки. Из 37 подотраслей машиностроения сегодня в Казахстане в той или иной мере присутствуют 20. Еще 10 лет назад Казахстан мог демонстрировать только 13 подотраслей машиностроения. За эти годы мы освоили производство мобильных буровых установок, грузовых и пассажирских вагонов, электровозов и тепловозов, легковых и грузовых автомобилей, солнечных батарей и т. д. Построили заводы, выпускающие машиностроительную продукцию: ТОО «Электровоз кұрастыру зауыты», ТОО «СП «Тұлпар Тальго», АО «Локомотив кұрастыру зауыты», ТОО «КамАЗ инжиниринг», ТОО «Астана солар» и др.

Вместе с тем приходится констатировать, что в сравнении с советским периодом нашей истории, вследствие разрыва традиционных народно-хозяйственных связей, мы потеряли такие подотрасли, как станкостроительная и инструментальная промышленность, тракторное машиностроение. Прекратили существование Алма-Атинский станкостроительный завод им. 40 лет Октября, выпускавший токарные станки 16Д20, алма-атинский завод «Поршень», выпускавший тракторные и автомобильные поршни, Шымкентское производственное объединение кузнечно-прессового оборудования ШПО КПО, Макинский завод поршневых колец. Особое сожаление вызывает потеря Павлодарского тракторного завода, выпустившего более 200 тыс. тракторов ДТ-75. Эти производства характеризовали высокий индустриальный уровень Казахстана в прошлые годы и не являлись бы лишними и на современном этапе развития республики.

Когда говорят, что рынок все расставит на места, вспоминаются слова Ф. Рузвельта, который во времена Великой депрессии 30-х годов сказал: «Бизнес обычно идет туда, где он может или рассчитывает получить прибыль, но есть важные для государства места, куда бизнес не идет, поскольку там не видит прибыли, вот там должно присутствовать государство». Такими важными местами, где должно присутствовать государство, является, во-первых, инфраструктура, во-вторых – сельское хозяйство и в-третьих – машиностроение. В июле 2011 года Глава государства особо подчеркнул важность машиностроения на форуме «Сильный Казахстан построим вместе», сказав, что сердцевиной процесса индустриализации становится машиностроение.

С учетом данных установок в последние 2–3 года произошел ряд мероприятий, может быть, не имевших широкое PR-сопровождение, но крайне важных с позиций людей, искренне переживающих за данный сектор. Имеется в виду модернизация риддерского завода «Казцинкмаш», петропавловского завода «Мунаймаш», актюбинского завода нефтяного оборудования «АЗНО».

Современная модернизация машиностроительных заводов – это не замена нескольких станков или внедрение какой-нибудь новой технологии, отдельной инновации. Это в первую очередь изменение психологии трудового коллектива – от директора до рабочего. Это видение, что результатом модернизации является увеличение производительности труда не на проценты, а в разы. И как следствие – увеличение объемов выпуска изделий в несколько раз.

Теперь всем руководителям казахстанских машиностроительных предприятий необходимо посетить названные модернизированные заводы. Здесь воочию можно увидеть завтрашний день машиностроения. Только постоянно совершенствуясь, осуществляя мониторинг инноваций и оперативное внедрение прогрессивных подходов, казахстанская промышленность может конкурировать в глобальном рынке. Несмотря на сегодняшние успехи машиностроителей Казахстана, нельзя забывать, что импорт машиностроительной продукции в республику составил в 2012 году 21,5 млрд. долларов, превысив собственное производство ровно в 5 раз. К тому же машиностроительный импорт составляет ежегодно порядка 40% от всего объема ввозимой продукции в Казахстан.

Анализ показывает, что такие гиганты отечественной индустрии, как ТОО «Корпорация «Казахмыс», ENRC, закупают более 90% необходимой им машиностроительной продукции за границей. Даже если перевести производство закупаемых ими изделий той же номенклатуры, которое освое­но на их же машиностроительных и ремонтных заводах, то и тогда можно было бы снизить эту цифру до 70%. Что тогда говорить об иностранных компаниях? Который год мы говорим, что зарубежные нефтегазовые компании ежегодно завозят в Казахстан машиностроительной продукции на 3–4 млрд. долларов, приобретая же в нашей стране продукции максимум на 30–40 млн. долларов, т. е. на 1%. Теперь же, модернизировав наши машиностроительные предприятия и подняв их конкурентоспособность, мы достучимся и до иностранных нефтегазовых и других компаний.

В апреле 2013 года машиностроители Казахстана провели Первый Международный форум. На нем присутствовало более 700 делегатов из всех концов нашей большой страны. Участие в нем приняли и представители более 50 иностранных делегаций. На форуме было высказано много новых идей и немало критики. Решено, что каждые два или три года необходимо проводить такие форумы.

В августе 2013 года состоялась традиционная ежегодная встреча представителей Союза машиностроителей Казахстана с Премьер-Министром Казахстана. На встрече в очередной раз поднимались многие актуальные вопросы развития. По итогам встречи Министерству индустрии и новых технологий поручено проработать вопросы создания механизма возмещения затрат на освоение производства новых видов машиностроительной продукции, ранее не производившихся в Казахстане, развития энергетического машиностроения, совершенствования законодательства в части процедуры подтверждения местного содержания, производства электродвигателей. Министерству сельского хозяйства поручено проработать вопросы разработки системы машин, адаптированной к природно-климатическим условиям Казахстана, а также передачи продукции отечественного тракторного и сельскохозяйственного машиностроения в лизинг под меньший процент, чем аналогичной продукции иностранного производства. Кроме того, нами поднимались вопросы принятия закона об офсетной политике.

На последнем вопросе особо остановлюсь. Представляется важным предусмотреть в законе об офсетной политике обязательства иностранной компании не только по организации сервисного обслуживания в Казахстане поставляемого оборудования, но и организацию в республике через 3–5 лет выпуска данного оборудования и запасных частей к нему.

Не более 10% отечественных машиностроительных предприятий производят конечную продукцию, т. е. готовое оборудование. Поэтому для увеличения их числа нам необходимо организовать производство двигателей, газовых- и гидротурбин, асинхронных электродвигателей, тракторов, машин и оборудования для сельского и лесного хозяйств, металлургического оборудования.

Учитывая, что Казахстан строит самые быстроходные катера в СНГ в классе водоизмещением до 400 тонн, необходимо разработать национальную судостроительную программу для обеспечения нужд не только Пограничной службы, но и нужд компании АО «НК «КазМунайГаз», рыболовецкого и речного флота.

Эксперты ожидают, что в нынешнем или следующем году Казахстан вступит во Всемирную торговую организацию. Нефтедобывающие, горнодобывающие и металлургические предприятия во многом уже сейчас работают в условиях ВТО, но машиностроению придется тяжело вследствие объективных факторов. Поэтому, чтобы не потерять поднимающееся с колен отечественное машиностроение, уже сейчас нужно предусмотреть в ГП ФИИР-2 на вторую пятилетку всевозможные меры государственной поддержки отечественного машиностроения.

Концентрированное изложение предлагаемых нами мер состоит в следующем. Для развития любого сектора экономики наиболее эффективным и важным инструментом является системная налоговая политика. Опыт многих развитых стран показывает, что снижение уровня налоговой нагрузки оказывает ключевое стимулирующее воздействие. В связи с приоритетной ролью машиностроения мы предлагаем концептуально рассмотреть вопрос снижения уровня налогов для данного сектора, модернизируя действующий Налоговый кодекс РК.

Поскольку доля машиностроения в Казахстане в ВВП составляет около 2%, а средняя рентабельность отечественных машиностроительных предприятий за 2002–2010 годы составляла около 4,5%, уменьшение налоговых поступлений никак не повлияет на состояние республиканского и местных бюджетов. Эти меры могут привлечь в страну зарубежных инвесторов и стимулировать создание СП.

Также требует серьезного совершенствования законодательство о государственных закупках. Условие, при котором конкурс выигрывает организация, предложившая наименьшую цену на поставляемые изделия, является корректным только при формальном рассмотрении. В первую очередь большинство товарной продукции оценивается по качеству, срокам поставки, т. е. должно быть несколько критериев оценки.

Поскольку зарубежные лицензии стоят очень дорого и есть печальный опыт с отечественными институтами развития, не осуществившими трансферт новых технологий, требуется форсированно стимулировать выпуск отечественной наукоемкой продукции. При этом надо иметь в виду, что при организации производства новой продукции на одного ученого должно быть 2 конструктора и 4 сотрудника опытных производств. В Казахстане сейчас все наоборот. На одного сотрудника опытных производств приходится 2 конструктора и 25 ученых. Таким образом, каждые

24 ученых из 25 работают на полку, и их изобретения не получают реального воплощения. Поэтому необходимо создавать, развивать и поддерживать не только конструкторские бюро, но и опытные производства.

Наша республика недавно преодолела планку уровня в ВВП в 200 млрд. долларов. Для машиностроителей Казахстана аналогичным рубежом можем стать преодоление в 2014 году по объему производства в 1 трлн. тенге. Тем более что по итогам января 2014 года индекс физического объема к январю 2013 года составил 118,9%. Эти и новые, более амбициозные ориентиры являются возможными только при системном и ответственном отношении к выполнению стратегических задач государства. Союз машиностроителей Казахстана готов к такой работе.

Мейрам ПШЕМБАЕВ,

депутат Мажилиса Парламента, председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»