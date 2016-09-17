Машиностроение – основа индустриального развития

На диалоговой площадке собрались более 600 работников промышленных предприятий, в том числе 108 делегатов из 24 стран дальнего и ближнего зарубежья, а также депутаты Парламента РК, члены Правительства, представители центрального аппарата партии «Нур Отан», институтов развития, бизнес-ассоциаций, национальных компаний, иностранные партнеры.Форум проводился с тем, чтобы показать рост и возможности машиностроительной отрасли Казахстана, привлечь мировых гигантов отрасли к сотрудничеству, обсудить меры поддержки машиностроения, привлечение инвестиций и технологическое развитие, вопросы импортозамещения и повышения экспорт­ного потенциала. Организаторами мероприятия выступили Правительство РК и ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана».Вице-премьер А. Мырзахметов зачитал обращение Главы государства к участникам форума.– Уверен, что четвертый форум машиностроителей позволит выработать практические меры по достижению целей, стоящих перед отраслью в новых экономических условиях. Современные задачи требуют от вас внед­рения новейших технологий, повышения производительности и выпуска конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, поэтому в Государственной программе индустриально-инновационного развития нашей страны особое внимание уделено машиностроению, – говорится в обращении.Как отметил Глава государства, в рамках Карты индустриализации почти каждый десятый проект реализован в машиностроении – всего запущено 88 проектов на сумму порядка 250 млрд тенге, создано свыше 10 тыс. постоянных рабочих мест.Машиностроительный комплекс Казахстана, подчеркнул Президент РК, должен использовать преимущества своего участия в ЕАЭС, ВТО и в перспективе стать одним из ключевых секторов экономики страны.Как отметил в своем выступ­лении министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, за годы реализации первой пятилетки индустриализации машиностроение стало самой динамично развивающейся отраслью в стране. Появились новые высокотехнологичные продукты, никогда ранее не выпускавшиеся в Казахстане: локомотивы, электровозы, пассажирские вагоны, вертолеты, автомобили.Сегодня отечественные машиностроители, по словам главы МИРа, сталкиваются с вызовами мировых экономических потрясений. Начиная с 2015 года, в отрасли, как и в зарубежном машиностроении, наблюдаются негативные тенденции: снизился спрос, сократились инвестиции в модернизацию, ухудшились условия кредитования текущей дея­тельности предприятий. Вместе с тем, констатировал министр, период стагнации в отрасли пройден, поскольку в последние месяцы наметились тенденции роста в отдельных секторах машиностроения. В целом по итогам 2016 года планируется достичь показателя индекса физического объема в 85%.– Однако есть несколько сис­темных проблем, сдерживающих рост производства, – заметил Ж. Касымбек. – Одна из них связана с проб­лемами финансирования предприятий, в связи с чем они не могут до конца использовать свой потенциал. Те компании, которые желали бы модернизироваться, расширить линейку выпускаемой продукции, повысить локализацию, испытывают дефицит долгосрочных и дешевых кредитов. Поэтому в рамках ГПИИР со стороны государства были сделаны определенные шаги: выделяются средства на финансирование проектов и субсидирование ставок по кредитам через холдинг «Байтерек». В частности, автопром был первый раз поддержан через автокредитование потребителей. Таким образом, было выдано более 7 500 автокредитов. В текущем году падение спроса продолжилось, но мы ожидаем достижение объема производства на уровне прошлого года.Министр сообщил, что в связи с изменениями мировой конъюнк­туры рынка в стратегию развития отрасли внесены корректировки. Теперь поддерж­ка будет оказываться только проектам, направленным на создание экспортоориентированных производств и на повышение производительности труда. Предприятиям, которые намерены добиваться успеха, повышать эффективность, вкладывать средства в техническое обновление, выпускать конкурентоспособную продукцию и завоевывать новые рынки, будет оказано всестороннее содействие.В рамках форума состоялись секционные заседания по таким приоритетным направлениям, как железнодорожное, оборонное, нефтегазовое, горнорудное, сельскохозяйственное, электротехническое машиностроение, автомобилестроение. На них обсуждались насущные проблемы отрасли, определялись планы на перспективу, прозвучало более 100 выступ­лений представителей предприятий, крупнейших потребителей машиностроительной продукции Казахстана, центральных и местных органов власти, сферы образования и нау­ки, вырабатывались решения и рекомендации, направленные на устранение барьеров, препятствующих развитию машиностроения.