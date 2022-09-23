Машиностроение: приоритет – казахстанскому

Машиностроение – один из драйверов диверсификации и индустриализации экономики. Какой вклад вносит отрасль в развитие обрабатывающего сектора и экономику Казахстана, как адаптируется к новым экономическим реалиям и справляется с возникающими проблемами, в интервью «Казахстанской правде» рассказал председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев.

– Мейрам Кудайбергенович, расскажите о динамике развития отрасли за последние годы.

– Машиностроение является ядром индустриальной мощи экономики развитых стран. Именно здесь формируется технологичес­кая сложность, позволяющая диверсифицировать экономику, создаются средства производства – станки, механизмы, приборы и агрегаты, инструменты для других отраслей экономики. В повседневной жизни мы также постоянно пользуемся продукцией машиностроения – бытовой техникой, всевозможной электроникой, различными транс­портными средствами.

Если же говорить о масштабах отрасли, сегодня продукция машиностроения – это около 40% глобальной торговли. Для сравнения, торговля топливно-энергетическими товарами – нефтью, газом и углем – составляет 11%.

И в Казахстане значимость отрасли для экономики существенно выросла за годы индустриа­лизации. Доля отечественного машиностроения в экономике страны увеличилась в 1,9 раза (с 1,5% в 2010-м до 2,8% в 2021 году), в промышленности – в 2 раза (с 3% в 2010-м до 6% в 2021-м), в обрабатывающем секторе – в 1,4 раза (с 9,8% до 14% соответственно).

– Программа индустриализации кардинально изменила машиностроительную отрасль Казахстана. Были созданы практи­чески с нуля нынешний автопром и железнодорожное машиностроение, значительно усилены сельскохозяйственное, электротехническое, горнорудное и нефтегазовое машиностроение. Что представляет собой отрасль сегодня?

– Действительно, современный машиностроительный комплекс можно по праву назвать наиболее диверсифицированным сектором промышленности с многочисленными подотраслями. Нам удалось выйти на производство новых видов продукции. Наши предприятия стали переходить от производства комплектующих и запасных частей к выпус­ку конечных видов продукции, которых не было ранее.

В текущих обстоятельствах в стране и мире обостряется значимость диверсификации и повышения устойчивости экономики на долгосрочную перспективу. Для решения этой задачи прежде всего нам необходимо обеспечить возрождение и опережающее развитие конкурентоспособности казахстанского машиностроения, которое способно обеспечить высокую динамику роста в других отраслях экономики на основе широкомасштабной технологической модернизации и к тому же всегда обеспечено масштабным конечным спросом.

– Как известно, в отрасли, помимо автопрома, лидирует железнодорожное машиностроение. Расскажите о его успехах и предпосылках для дальнейшего развития.

– Вклад железнодорожного машиностроения в общий объем производства отрасли сос­тавляет 12%. В 2021 году рост в железнодорожном машиностроении достиг 73% и составил 286 миллиардов тенге. Средний уровень локализации в секторе свыше 50%.

За годы индустриализации введены вагоностроительный завод «Тұлпар-Тальго», «Локомотив құрастыру зауыты», «Электровоз құрастыру зауыты» и «Проммашкомплект», которые сегодня производят и экспортируют высокотехнологичную продукцию. В Казахстане налажен выпуск электровозов, пассажирских и рефрижераторных вагонов, железнодорожных колесных пар и осей, производятся элементы рельсового скрепления и стрелочные переводы, рельсы повышенной длины и многое другое. И это только базовые предпосылки для дальнейшего развития как железнодорожной отрасли, так и железнодорожного машиностроения. При этом нельзя забывать и о повышении скорости перевозок, уплотнении графика движения, внедрении современных систем цифровизации и автоматизации. Потенциал развития внушительный.

Могу с уверенностью сказать: в Казахстане продолжится поддержка железнодорожного машиностроения и реализации новых перспективных проектов.

– В эти дни в Астане проходит ежегодный Форум машиностроителей Казахстана. В чем его значимость и практическая ценность?

– Нынешний форум юбилейный, уже десятый по счету, и это очевидно доказывает его востребованность и авторитет в профессиональной среде. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Главы государства, Администрации Президента, Правительства, Министерства индустрии и инфраструктурного развития и служит «якорной» диалоговой площадкой для эффективного взаимодействия государства и бизнеса.

В этом году форум посвящен обсуждению вызовов и поиску решений нового времени для развития отраслей обрабатывающей промышленности и в частности машиностроения. Практическая значимость и ценность мероприя­тия заключаются в том, что в рамках открытого и системного диалога на полях форума вырабатывается стратегия развития машиностроения и обрабатываю­щей промышленности в целом.

Уверен, что выработанные в ходе работы форума рекомендации послужат достижению стратегически важных задач, которые поставил Президент страны

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в Послании по диверсификации экономики, развитию реального сектора и системной поддержке предпринимательства.

– Какие проблемы обсуждают участники на площадках форума?

– Конечно, они делятся не только своими успехами, говорят и о нерешенных проблемах. Крайне остро стоит вопрос с обеспечением предприятий отрасли доступным финансированием, сырьем и материалами. Основные производственные фонды в отрасли критически нуждаются в обновлении.

В мире сохраняется достаточно напряженная геополитическая обстановка, сложившаяся вокруг ситуации с Украиной. Запад продолжает усиливать санкционное давление на Россию. В настоящее время достаточно сложно оценить, каким будет влияние на мировую экономику и отдельные страны, в том числе Казахстан.

Россия остается для нас важнейшим торгово-экономическим партнером. Товарооборот между нашими странами исчисляется десятками миллиардов долларов. Вопрос, конечно же, открытый, время покажет.

Казахстан продолжит продвижение совместных с Россией взаимо­выгодных индустриальных проектов, а также наращивание торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации с соблюдением санкционного режима, национальных экономических интересов и условий принятого договора о ЕАЭС.

– Какие меры принимаются для решения этих проблем?

– По поручениям Главы государства Союзом машиностроителей совместно с Правительством, Министерством индустрии и инфраструктурного развития и другими госорганами проводится постоянная и системная работа по поддержке отечественных производителей. Так, установлен приоритет отечественным товаропроизводителям с Индустриальным сертификатом в закупках государственных органов, фонда «Самрук-Қазына» и недропользователей твердых полезных ископаемых через товарные биржи. Выработан механизм по упрощенному возврату НДС нашим экспортерам. С 2022 года продлена на три года льгота по уплате НДС методом зачета на импорт непроизводимого в стране оборудования.

С февраля 2022 года введен запрет на два года закупать для государственных нужд у иност­ранных производителей лифты, трансформаторы, автобусы, счетчики газа, жидкостей и электроэнергии и некоторой другой продукции. Внедрен инструмент кредитования проектов обрабатывающей промышленности по ставке не более 3% через Фонд развития промышленности. Выделено дополнительное государственное финансирование проектов в обрабатывающей промышленности: на 2022 год – 285 миллиардов тенге, на 2023 год – 135 миллиардов тенге. Расширен доступ отечественных товаропроизводителей к биржевым торгам: вносятся изменения в Закон «О товарных биржах» в части нового порядка торговли небиржевыми товарами, прямого доступа (без посредников) к участию в торгах отечественных товаропроизводителей (приоритет при наличии Индустриального сертификата).

Совместно с государственными органами мы решаем вопросы по созданию базовых производств, предоставления приоритета отечественным производителям при закупках недропользователей и другие.

– Означает ли это, что роль государства в развитии отрас­лей промышленности возросла?

– Безусловно. Это общемировой тренд. Во всем мире растет общее понимание роли промышленнос­ти для самообеспеченности и дальнейшего стабильного развития страны. Именно поэтому правительства индустриально развитых стран (Китай, США, Япония, Германия) во главу угла ставят повышение своей производственной активности, особенно в обрабатывающем секторе, создают для этого все условия и оказывают поддержку.

И результаты, как говорится, налицо: лидером по развитию промышленности в мире является Китай (4,5 триллиона долларов, или 30,6% от ВВП), за ним идут США (2,9 триллиона долларов, 13,6%), Япония (1,2 триллиона долларов, 24%) и Германия (686 миллиардов долларов, 24,7%). Для сравнения, у Казахстана этот показатель сос­тавляет около 58 миллиардов долларов, 30% от ВВП.

Бизнес не может работать вне государства, и, напротив, государство не может без бизнеса полноценно решать стратегичес­кие цели и задачи по развитию страны. Государственное участие с учетом общенациональных интересов поможет расставить необходимые акценты в промышленной политике, чтобы уйти от сырьевой зависимости, а инвестиции и преференции направлялись туда, где создается наиболее высокая добавленная стоимость и сложность экономики, обеспечиваются базовые потребности населения в товарах первой необходимости (пищевая и легкая промышленность). Нужно создавать у нас новые, прогрессивные производства.

– К каким последствиям может привести невнимание к вопросам развития местного содержания?

– Последствия могут быть значительными и привести к снижению прочности экономической базы, неспособности экономики противостоять внешним шокам, сокращению уровня занятости, макроэкономической нестабильности и, как следствие, снижению благосостояния наших граждан. Заметьте, во всем мире местных производителей поддерживают именно с этой точки зрения. В общепринятой мировой прак­тике развитие местного содержания – это одна из ключевых составляю­щих более широкого процесса формирования конкурентоспособной экономики.

Местное содержание играет важную роль в решении задач дальнейшей диверсификации производства и повышения добавленной стоимости продукции, а также имеет большой социально-экономический эффект: сохранение действующих и создание новых рабочих мест, развитие качественного человеческого капитала и компетенций, обеспечение роста налогооблагаемой базы.

Я считаю, что в данном направлении необходимо продолжать и усиливать работу по увеличению показателей доли местного содержания во всех регулируемых государством закупках.

– О том, насколько уверенно отрасль стоит на ногах, принято судить в том числе по экспорту товаров. Какая продукция отечественного машиностроения востребована? Куда и сколько мы продаем?

– Экспорт машиностроительной продукции составил в 2021 году порядка 1,9 миллиарда долларов, включая реэкспорт телефонов, турбореактивных двигателей, самолетов и прочих товаров. В основном мы экспортируем части железнодорожных составов (100 миллионов долларов, 11%), аккумуляторы электрические (82 миллиона долларов, 9%), подшипники шариковые или роликовые (64 милллиона долларов, 7%), трансформаторы (44,5 миллиона долларов, 5%).

Основными рынками сбыта машиностроительной продукции казахстанского производства являются наши ближайшие парт­неры – страны СНГ, а также ряд стран ЕС, США и Великобритания. В первую пятерку импортеров в 2021 году вошли Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Бельгия и Туркменистан.

– Сколько инвестиций удалось привлечь машиностроению в экономику страны?

– С 2010 по 2021 год в машиностроение привлечено более 2,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, рост в 1,7 раза – со 146 до 245 миллио­нов долларов.

В Казахстан пришли такие транснациональные компании, как Siemens, General Electric, General Motors, Alstom, JAC Motors, «КамАЗ», «Трансмашхолдинг», Claas, и ряд других известных инвесторов.

Инвестиции в основной капитал отрасли за 2010–2021 годы выросли в 2,8 раза и составили 620 миллиардов тенге.

– И в завершение расскажите, пожалуйста, о деятельности Союза машиностроителей Казахстана.

– Мы работаем уже более 18 лет в целях эффективного развития машиностроительной отрасли страны. Союз объединяет и представляет 674 отечественных машиностроительных предприя­тия, 8 отраслевых ассоциаций, имеет сеть из 17 региональных представительств по Казахстану. У нас налажено взаимодействие с 13 зарубежными машинострои­тельными ассоциациями Европы и Азии.

Во главу угла мы ставим достижение отечественным машиностроением конкурентоспособного и экспортоориентированного уровня. Для этого Союз машиностроителей Казахстана ведет постоянную и системную работу, которая заключается в содействии решению системных проблем отрасли, налаживании сотрудничества между предприятиями, представлении их интересов при взаимодействии с государственными органами и другими организациями.

Мы активно участвуем в работе по совершенствованию законодательства, нормативной сферы и технического регулирования, а также в разработке и продвижении различных инициатив, способствующих успешной деятельности отечест­венных машиностроительных предприятий, развитию машиностроения и обрабатывающей отрасли в целом. Так, по инициа­тиве и при непосредственном участии сою­за в республике реа­лизуется «Дорожная карта по развитию машиностроения на 2019–2024 годы», принят Закон «О промышленной политике», созданы Фонд развития промышленности и Международный центр по развитию нефте­газового машиностроения.

Союз имеет аккредитацию в министерствах: индустрии и инфраструктурного развития РК, торговли и интеграции РК и Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен». Наши представители привлекаются к работе экспертных и рабочих групп, комиссий и советов на различных уровнях.

Союз машиностроителей готов еще более тесно сотрудничать со всеми заинтересованными государственными органами и организациями, чтобы сообща вырабатывать алгоритмы развития не только отрасли машиностроения, но и в целом обрабатывающей промышленности. Все это мы делаем прежде всего в интересах экономики страны и благосостояния казахстанцев.