Машиностроители Казахстана и Кореи будут совместно строить суда
Айдар Утешев
Сегодня в Астане был подписан Меморандум о сотрудничестве машиностроителей Казахстана и Кореи, передает Kazpravda.kz.
Подписанный меморандум подразумевает сотрудничество сторон, направленное на сохранение сложившихся экономических, кооперационных и научно-технических связей, развитие торгово-экономического сотрудничества, а также установление новых долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений между субъектами предпринимательства. Реализацию высокоэффективных инновационных проектов, осуществляемых совместно предприятиями, фирмами, организациями и предпринимателями Корейской Республики и Республики Казахстан в машиностроительной и смежных отраслях промышленности.
"Мы благодарны корейской стороне за деловые предложения по организации совместных предприятий в нашей стране. Автомобильный сектор Казахстана уже знаком с такими марками, как Daewoo, SsangYong, Hyundai и Kia. Эти автомобили мы собираем, и они хорошо себя зарекомендовали. Теперь уже речь идет о более тесном сотрудничестве в таких секторах, как сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое машиностроение и судостроение. Мы готовы вместе осваивать это в нашей стране", – отметил председатель правления ОЮЛ "Союз машиностроителей Казахстана" Мейрам Пшембаев.
Он добавил, что бизнесменам из Кореи, готовым работать в Казахстане, будут оказаны содействие и поддержка.
"После подписания договора между нашими странами, у нас будет много возможностей для развития машиностроения. Казахстан открывает для нас большие возможности доступа в страны СНГ и Европы, куда в последующем могут экспортироваться наши с Казахстаном совместные продукты", – подчеркнул заместитель председателя правления Ассоциация машиностроения Кореи "KOAMI" Янг Так Парк.
Стоит отметить, что Корейская Ассоциация машиностроения (KOAMI) является ведущей промышленной организацией корейского машиностроительного сектора. KOAMI оказывает практическую поддержку как для отдельных компаний-членов, так и активно способствует развитию сектора в целом. В ассоциацию входят порядка 1 000 компаний-участниц.