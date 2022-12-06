Машины с купленными в соцсети номерами сдавал в аренду астанчанин

Оказалось, что два автомобиля одной марки, одинакового цвета и абсолютно идентичными номерами сдавались в аренду. Дубликат номера бизнесмен заказал в приложении Telegram.

Фото: Kazpravda.kz

В Астане индивидуальный предприниматель сдавал в аренду авто с подложными номерами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, в столице патрульные полицейские выявили водителя, управляющего автомобилем Daewoo Nexia с подложными номерами.

В ходе разбирательств полицейские района Алматы установили, что авто мужчина арендовал у предпринимателя.

Оказалось, что два автомобиля одной марки, одинакового цвета и абсолютно идентичными номерами сдавались в аренду.

Выяснилось, что дубликат номера бизнесмен заказал в приложении Telegram.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 386 УК РК.

Автомобиль-двойник изъят и водворен на коммунальную стоянку. Назначена экспертиза, проводится проверка.