Машины с купленными в соцсети номерами сдавал в аренду астанчанин

Оказалось, что два автомобиля одной марки, одинакового цвета и абсолютно идентичными номерами сдавались в аренду. Дубликат номера бизнесмен заказал в приложении Telegram.
В Астане индивидуальный предприниматель сдавал в аренду авто с подложными номерами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается, в столице патрульные полицейские выявили водителя, управляющего автомобилем Daewoo Nexia с подложными номерами.
В ходе разбирательств полицейские района Алматы установили, что авто мужчина арендовал у предпринимателя.
Оказалось, что два автомобиля одной марки, одинакового цвета и абсолютно идентичными номерами сдавались в аренду.
Выяснилось, что дубликат номера бизнесмен заказал в приложении Telegram.
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 386 УК РК.
Автомобиль-двойник изъят и водворен на коммунальную стоянку. Назначена экспертиза, проводится проверка.