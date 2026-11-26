Теперь медики службы «103» могут на выезде не только снять кардиограмму, сделать необходимые инъекции и оказать экстренную помощь, но и провести ультразвуковое исследование. Для этого не требуется громоздкое оборудование: компактный беспроводной сканер позволяет обследовать пациента на месте. Вся процедура занимает около трех минут, а полученные результаты помогают медикам быстрее поставить предварительный диагноз и определить дальнейшую тактику.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Павлодарская область стала первым регионом Казахстана, где такую систему внедрили в работу службы скорой медицинской помощи. Сегодня областная станция обслуживает около 745 тыс. жителей региона и ежедневно выполняет порядка 800 вызовов. Пилотный проект стартовал в конце октября и уже показал хорошие результаты: за первые три недели врачи провели около 900 ультразвуковых исследований, в ряде случаев свое­временная диагностика помогла спасти жизни пациентов. Сейчас бригады ежедневно выполняют порядка 30 таких обследований.

Для реализации проекта областная станция скорой помощи приобрела пять портативных УЗИ-аппаратов стоимостью около 4 млн тенге каждый. Их распределили между подстанциями Павлодара и Аксу. Специальное обучение прошли 45 врачей, получивших соответствующие сертификаты.

По словам руководителя областной станции скорой медицинской помощи Канадана Ахметжанова, подобные устройства появились в мировой медицине сравнительно недавно, и их внедрение в практику павлодарских бригад стало возможным после сертификации, подтверждения безопасности и выполнения всех технических требований. Оборудование изготовлено в Китае по специальному заказу, а программное обеспечение адаптировано к казахстанской системе здравоохранения. Корпус сканеров рассчитан на интенсивную эксплуатацию, а заряда аккумулятора хватает на сутки работы.

Особенность проекта заключается как в мобильности оборудования, так и в создании единой системы дистанционного сопровождения диагностики. Все аппараты связаны с централизованным сервером, благодаря чему старший врач смены может наблюдать за исследованиями в режиме реального времени и консультировать коллег.

– Для врача скорой помощи, который работает в условиях ограниченного времени, очень важно быстро определить диагноз и понять, в какое медучреждение доставить пациента. Интеграция с единым колл-центром позволяет старшему врачу смены через сервер наблюдать за исследованиями в режиме реального времени, помогать уточнять диагнозы и выбирать оптимальную маршрутизацию пациентов, – рассказал руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Ермек Кучуков.

Портативные сканеры используют прежде всего на экстренных вызовах. Практика уже показала, насколько важной может оказаться такая диагностика в критических ситуациях. Так, у женщины на 38-й неделе беременности была тяжелая преэклампсия (опасное состояние, сопровождающееся повышением артериального давления и нарушением работы внутренних органов), осложненная частичной отслойкой плаценты. При этом кровотечение отсутствовало, что затрудняло диагностику. Проведенное на месте УЗИ позволило своевременно определить причину ухудшения самочувствия. Женщину экстренно доставили в областной перинатальный центр, минуя приемное отделение. В результате удалось спасти жизнь матери и ребенка.

В дальнейшем результаты обследований предполагается сохранять в единой электронной базе в течение трех лет. Это позволит не только обращаться к ранее полученным данным, но и анализировать структуру экстренных обращений. Однако медики подчеркивают: мобильное УЗИ не заменяет другие диагностические методы.

Проект координируют областное управление здравоохранения и профильное министерство. Павлодарский опыт уже представлен на республиканском уровне, и первые результаты его реализации признаны перспективными. Сейчас готовится необходимая документация для распространения этой практики на другие регионы.