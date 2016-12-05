Масимов избран президентом Федерации триатлона

Председатель Комитета нацбезопасности РК Карим Масимов избран президентом Казахстанской федерации триатлона, передает Kazpravda.kz.
Его кандидатуру избрали сегодня на конференции федерации, уточнили в пресс-службе КНБ.
В работе конференции приняли участие министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, а также члены федерации, тренерский состав сборной, представители Министерства культуры и спорта РК и Национального олимпийского комитета РК.
В своем выступлении Масимов обозначил задачи федерации на ближайший период, акцентировав внимание на развитии вида спорта в регионах.
"Триатлон относительно молодой вид спорта для нашей страны, и его развитие стоит еще в начальной фазе. Необходимо обеспечить планомерный и комплексный рост развития этого вида спорта, и данная работа даст свои результаты в обозримом будущем", – сказал он.
На встрече был заслушан отчет о деятельности организации. Кроме того, были сформированы новые составы органов управления федерации.
"Уверен, богатый управленческий опыт Карима Кажимкановича послужит высокому темпу развития триатлона, как массового спорта, так и спорта высших достижений. Он на своем личном примере ни один раз показал огромную значимость спорта и здорового образа жизни в успешности и конкурентоспособности государства", – сказал глава Минкультуры и спорта, поздравляя Масимова с избранием главой федерации.