Спорт
Масимов избран президентом Федерации триатлона
Председатель Комитета нацбезопасности РК Карим Масимов избран президентом Казахстанской федерации триатлона, передает Kazpravda.kz.

Его кандидатуру избрали сегодня на конференции федерации, уточнили в пресс-службе КНБ.

В работе конференции приняли участие министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, а также члены федерации, тренерский состав сборной, представители Министерства культуры и спорта РК и Национального олимпийского комитета РК.

В своем выступлении Масимов обозначил задачи федерации на ближайший период, акцентировав внимание на развитии вида спорта в регионах.

"Триатлон относительно молодой вид спорта для нашей страны, и его развитие стоит еще в начальной фазе. Необходимо обеспечить планомерный и комплексный рост развития этого вида спорта, и данная работа даст свои результаты в обозримом будущем", – сказал он.

На встрече был заслушан отчет о деятельности организации. Кроме того, были сформированы новые составы органов управления федерации.

"Уверен, богатый управленческий опыт Карима Кажимкановича послужит высокому темпу развития триатлона, как массового спорта, так и спорта высших достижений. Он на своем личном примере ни один раз показал огромную значимость спорта и здорового образа жизни в успешности и конкурентоспособности государства", – сказал глава Минкультуры и спорта, поздравляя Масимова с избранием главой федерации.

Напомним, сегодня также был переизбран глава Федерации хоккея с шайбой.

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