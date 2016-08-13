Экономика
Масимов находится с визитом в Оренбургской области
Премьер-Министр РК Карим Масимов находится с рабочим визитом в Оренбургской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт pm.kz.

В рамках визита запланирована встреча Карима Масимова с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом. Во встрече по вопросам приграничного сотрудничества примут участие представители госорганов, общественных организаций и деловых кругов обоих государств.

Как известно, 12 августа в рамках заседания Евразийского межправительственного совета состоялась двусторонняя встреча Премьер-Министра Казахстана Масимова с председателем Правительства Российской Федерации  Медведевым, в ходе которой большое внимание было уделено экономической проблематике, вопросам приграничного сотрудничества, теме трансграничного водоснабжения. По ряду вопросов достигнуты принципиальные договоренности о совместном их решении.

Планируется, что в ходе визита  Масимов посетит газоперерабатывающий завод "Газпром добыча Оренбург", а также ряд культурно-исторических объектов, Государственный архив Оренбургской области.

Оренбургская область – один из крупнейших регионов Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа РФ. Территория – 124 тыс. кв. км, население – 2 033,1 тыс. человек.

Область граничит с Татарстаном, Башкортостаном и Челябинской областью на севере, Казахстаном – на востоке и юге, Самарской областью – на западе.

Протяженность государственной границы с Республикой Казахстан составляет 1 876 км.

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