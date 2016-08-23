Масимов намерен поддержать развитие туризма в Жамбылской области
Талгат Исенов
В рамках рабочей поездки по Жамбылской области Премьер-Министр РК Карим Масимов осмотрел достопримечательности региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Pm.kz.
Глава Правительства посетил мавзолей Айша Биби в Жамбылском районе, мавзолей Карахана в Таразе и культурно-исторический комплекс "Көне Тараз" – музей под открытым небом.
Вопросы сохранения историко-культурного наследия региона, перспективы развития туризма Премьер-Министр обсудил в ходе встречи со старейшинами и представителями культурной общественности города.
Директор ТОО "Казархеология" Жуман Смаилов рассказал Кариму Масимову о перспективах развития туристического кластера.
Премьер отметил важность и актуальность поднятых в ходе встречи вопросов и дал ряд поручений. Министерству культуры и спорта было дано задание продолжать археологические и научно-исследовательские работы по изучению исторических мест области. Также совместно с Министерством финансов подготовить и представить на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии предложение о выделении финансов на 2017–2019 годы для развития музея "Көне Тараз". Областному акимату поручено взять на особый контроль развитие туристического кластера.