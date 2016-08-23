Культура
Масимов намерен поддержать развитие туризма в Жамбылской области
Талгат Исенов
В рамках рабочей поездки по Жамбылской области Премьер-Министр РК Карим Масимов осмотрел достопримечательности региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Pm.kz. 

Глава Правительства посетил мавзолей Айша Биби в Жамбылском районе, мавзолей Карахана в Таразе и культурно-исторический комплекс "Көне Тараз" – музей под открытым небом.

Вопросы сохранения историко-культурного наследия региона, перспективы развития туризма Премьер-Министр обсудил в ходе встречи со старейшинами и представителями культурной общественности города.

Директор ТОО "Казархеология" Жуман Смаилов рассказал Кариму Масимову о перспективах развития туристического кластера.

Премьер отметил важность и актуальность поднятых в ходе встречи вопросов и дал ряд поручений. Министерству культуры и спорта было дано задание продолжать археологические и научно-исследовательские работы по изучению исторических мест области. Также совместно с Министерством финансов подготовить и представить на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии предложение о выделении финансов на 2017–2019 годы для развития музея "Көне Тараз". Областному акимату поручено взять на особый контроль развитие туристического кластера.

Популярное

Все
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Аскар Умаров предложил открыть вещание телеканалов «Balapan», «Kazakh tv», «Хабар24» на территории Азербайджана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая
18-летний парень открыл стрельбу в супермаркете в США: погибли 10 человек
Будет ли выплачиваться пособие на День защиты детей, ответили в Минтруда
Увеличилось число жертв ДТП с автобусом в Жамбылской области
За езду по обочине наказали полицейского в Мангистау
Президент Токаев прибыл в Объединенные Арабские Эмираты
Грязевая масса сошла на дома в Текели, пропала 5-летняя девочка (видео)
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 мая
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Культура , В мире
"Самый ужасный и фальшивый полуфинал" – зрители призвали бо…
Культура
Казахстан не будет транслировать "Евровидение – 2022"
Культура
Paramount запускает детский телеканал Nickelodeon HD на каз…
Культура , Театр
Ведущие мировые СМИ объявили о юбилейном сезоне "Астана опе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]