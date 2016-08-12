Масимов обсудит с Медведевым вопрос о возврате в Казахстан головы Кенесары хана
Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов обсудит со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым вопрос о возврате в Казахстан головы Кенесары хана, передает Kazpravda.kz.
"Планирую на встрече с Д.А. Медведевым поднять вопросы о возврате головы не только Кенесары хана, но и Кейкi батыра", – написал на своей странице в Twitter Масимов.
Как известно, Премьер-Министр РК прибыл в Сочи для участия в работе Межправсовета ЕАЭС.
Планируется, что на предстоящем совещании глав правительств стран ЕАЭС будут рассмотрены важные вопросы экономической интеграции, в том числе решен вопрос об окончательных сроках принятия Таможенного кодекса ЕАЭС.