Масимов поблагодарил Саринжипова за проделанную в МОН работу

Кадровые назначения
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Премьер-Министр РК Карим Масимов представил коллективу Министерства образования и науки РК нового главу ведомства Ерлана Сагадиева, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает сайт главы Кабинета министров, на собрании в ведомстве Карим Масимов зачитал Указ Президента РК Нурсултана Назарбаева о назначении Ерлана Сагадиева на должность министра образования и науки. Масимов отметил профессиональный опыт Сагадиева в различных отраслях и выразил уверенность, что под его руководством министерство продолжит эффективно выполнять поручения Главы государства.

В свою очередь новый министр выразил благодарность Президенту РК за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для успешной реализации задач, поставленных Президентом перед МОН.

Также Премьер поблагодарил прежнего руководителя Аслана Саринжипова за проделанную работу на данном посту.

Назначение Сагадиева и освобождение Саринжипова от должности министра произошло вчера, 10 февраля, в соответствии с указами Главы государства.

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