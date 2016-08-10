Масимов поздравил Карину Горичеву с победой на Олимпиаде в Рио
Премьер-Министр РК Карим Масимов в своем аккаунте в Twitter поздравил казахстанскую спортсменку с "бронзой" на Олимпиаде-2016, сообщает Kazpravda.kz.
"У Казахстана на #Rio2016 четвертая медаль – бронза. Поздравляю нашу тяжелоатлетку Карину Горичеву с победой! Алға #KAZ!" – написал глава Кабмина.
Карина Горичева принесла казахстанской сборной четвертую олимпийскую медаль. Казахстанская спортсменка завоевала бронзовую награду на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В сумме двух упражнений спортсменка подняла вес 243 кг, что позволило ей подняться на третью ступеньку пьедестала почета Олимпийских игр в Рио.
Напомним, в копилке олимпийской сборной Казахстана одна серебряная и три бронзовые медали.