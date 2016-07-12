Масимов поздравил нового главу правительства Монголии с назначением на должность
Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов поздравил нового главу Правительства Монголии Жаргалтулгына Эрдэнэбата с назначением на должность, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
"Дружеские и доверительные взаимоотношения между Казахстаном и Монголией имеют хорошую тенденцию укрепления и всестороннего развития. Учитывая глубокий потенциал нашего двустороннего сотрудничества, уверен, что в будущем он найдет свое продолжение и будет работать во благо процветания двух народов", – говорится в поздравительной телеграмме.
"С уверенностью могу отметить, что итоги 11-го саммита "Азия – Европа", который пройдет 15–16 июля текущего года в столице Монголии Улан-Баторе, придадут новый импульс для интенсивного развития Вашей страны", – подчеркнул премьер-министр Казахстана.
Масимов пожелал Эрдэнэбату крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, а дружественному монгольскому народу мира и процветания.