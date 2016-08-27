Общество
Масимов поздравил участников велопробега Charity tour de Burabay 2016
Ксения Воронина
Поздравляю участников и организаторов с успешным проведением ежегодного благотворительного велопробега Charity Tour de Burabay! #BurabikeНапомним,что в Щучинско-Боровской курортной зоне проходит четвертый благотворительный велопробег, который обрел в этом году свой уникальный бренд "Charity tour de Burabay 2016". По сложившейся традиции акцию возглавил олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РК генеральный менеджер команды "Аstana pro Team" Александр Винокуров.
— Карим Масимов (@KarimMassimov) August 27, 2016