Общество
Масимов поздравил участников велопробега Charity tour de Burabay 2016
Ксения Воронина
Премьер-министр РК Карим Масимов поздравил участников велопробега Charity tour de Burabay 2016 в своем Твиттере, передает Kazptravda.kzНапомним,что в Щучинско-Боровской курортной зоне проходит четвертый благотворит­ельный велопробег, который обрел в этом го­ду свой уникальный бр­енд "Charity tour de Burabay 2016". По сложившейся тр­адиции акцию возглави­л олимпийский чемпион­, заслуженный мастер ­спорта РК генеральный­ менеджер команды "Аstana pro Team" Александр Винокуров.

После велопробега был организован благотворительный аукцион, в ходе которого футболка пловца Дмитрия Баландина ушла за 1 млн 450 тыс тенге, за перчатки боксера Серика Сапиева предложили 1 млн 950 тысяч тенге.

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