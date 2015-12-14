Масимов провел встречу с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном

В свою очередь Ли Кэцян высказал заинтересованность китайской стороны в дальнейшем углублении взаимовыгодного партнерства по всему спектру межгосударственных отношений.



По итогам переговоров подписан ряд документов, в том числе совместное заявление глав Правительств; Программа приграничного сотрудничества РК и КНР на 2015–2020 годы; проект Соглашения между Правительствами РК и КНР о порядке оформления виз с деловыми целями в рамках сотрудничества в области индустриализации и инвестиций; Протокол между КГД МФ РК и ГТУ КНР о реализации проекта "Доверие" на казахстанско-китайской границе и многие другие.



В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов провел встречу с Премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра.В ходе переговоров в расширенном составе Карим Масимов выразил благодарность китайской стороне за теплый прием и поздравление с 24-летием независимости Казахстана."Текущий год был насыщен взаимными визитами на высшем и высоком уровнях, благодаря которым двусторонние отношения вышли на новый этап стратегического партнерства. Мы высоко ценим достигнутую высокую степень доверия и взаимопонимания между нашими государствами", – сказал Премьер-Министр Казахстана.Карим Масимов еще раз подтвердил, что Казахстан всесторонне поддерживает реализацию инициативы Китая – "Один пояс, один путь", в том числе программу "Экономический пояс Шелкового пути".По его мнению, данная идея на фоне турбулентности мировой экономики созвучна с Новой экономической политикой Казахстана "Нұрлы жол". В этой связи создана Совместная рабочая группа по возможному сопряжению обеих программ.