Масимов с Медведевым обсуждают вопросы развития отношений в рамках ЕАЭС

фото с сайта government.ru
Премьер-министры Казахстана и России Карим Масимов и Дмитрий Медведев обсуждают двусторонние отношения развития в рамках Евразийского экономического союза, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Правительства России.
В ходе встречи в Сочи главы правительств двух стран обсуждают торгово-экономические отношения в СНГ.
"Сегодня у нас уже официальная встреча. Я сердечно Вас еще раз приветствую. Хочу сказать, что наши отношения развиваются устойчиво и находятся на очень высоком уровне. Это действительно партнерские отношения. Хочу обратить внимание на то, что в последнее время у нас, к сожалению, снизился торговый оборот. И мы уже с Вами говорили, что нужно предпринять необходимые усилия для того, чтобы даже в условиях нынешней непростой экономической конъюнктуры постараться восполнить те пробелы, которые образовались", – сказал Дмитрий Медведев в своей приветственной речи.
В свою очередь Карим Масимов поблагодарил коллегу за радушный прием.
"То, что мы вчера имели возможность пообщаться, обсудить некоторые темы,
а сегодня уже перейти к более практическим вопросам как двухсторонних отношений, так и развития отношений в рамках Евразийского экономического союза, – я думаю, что это очень важно", – завил глава казахстанского Кабмина.
Напомним, ранее Карим Масимов и его российский коллега Дмитрий Медведев провели
тренировку перед товарищеским матчем команд Казахстана и России по хоккею, также Премьер-Министр заявил о том, что в рамках своего визита в Россию обсудит с Медведевым вопрос о возврате
в Казахстан головы Кенесары хана.