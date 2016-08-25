Происшествия
Масимов выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Мьянме
Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов в "Твиттере" выразил соболезнования по поводу землетрясения в Мьянме, передает Kazpravda.kz
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В Центральной Мьянме землетрясение произошло во второй половине дня в среду, 24 августа, магнитуда составила 6,8 балла по шкале Рихтера.
По предварительным данным, погибли четыре человека.
Кроме того, от землетрясения пострадали 68 исторических памятников. Это буддийские храмы XI–XIV веков, расположенные на территории древней столицы Бирмы (Мьянмы) города Пагана (Багана).