Политика
Масимов заговорил на татарском языке в Казанском кремле
Батырбек Агимбетов
Глава Правительства Казахстана Карим Масимов в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани заговорил на татарском языке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт сайта Бизнес-Онлайн ТВ. Официальный визит Премьера Казахстана в Казань состоялся в четверг, 5 февраля.  

"Республика Казахстан и Республика Татарстан – братские республики, которых связывают общие корни: история, язык, религия, культура и традиции", – сказал он на татарском языке в своей приветственной речи. Сообщается, что встреча состоялась в Казанском кремле. 

Карим Масимов сообщил, что Казахстан заинтересован в использовании опыта Татарстана в нефтедобывающей сфере, в нефтепереработке, нефтехимии и в вопросах перевода автомобилей на газомоторное топливо. 

"На переговорах стороны также договорились об организации казахстанско-татарского нефтехимического форума весной текущего года, о месте проведение которого будет известно позже", – говорится в информации портала business-gazeta.ru.   

В ходе визита Премьер посетил казанский IT-парк, где примерил "шлем виртуальной реальности", созданный разработчиками из Казани. 

"Карим Масимов познакомился в IT-парке с Ильей Флаксом – создателем "шлема виртуальной реальности" Fibrum, презентация которого состоялась в Казани в октябре прошлого года. Влиятельнейший представитель казахстанской элиты сам заранее попросил о встрече с IT-самородком, которому прочат будущее российского Стива Джобса", – пишет интернет-издание. 

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