Свежий выпуск Маски – отменить, вакцинацию – ускорить 14 марта 2022 г. 2:20 Анвар Ахметов Межведомственная комиссия по нераспространению вируса COVID-19 под председательством вице-премьера РК Ералы Тугжанова приняла ряд решений по снятию карантинных ограничений. Как сообщила пресс-служба главы Правительства, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, МВК принято решение отменить в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска, обязательное использование мобильного приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и термометрию. Также отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска. Снимается ограничение допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших прививку против COVID-19. Отныне не требуется обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом. В завершение совещания Ералы Тугжанов поручил акиматам ускорить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.