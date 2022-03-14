Межведомственная комиссия по нераспространению вируса COVID-19 под председательством вице-премьера РК Ералы Тугжанова приняла ряд решений по снятию карантинных ограничений.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, МВК принято решение отменить в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемио­логического риска, обязательное использование мобильного приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и термометрию.

Также отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемио­логического риска. Снимается ограничение допус­ка на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших прививку против COVID-19. Отныне не требуется обязательное лабораторное тес­тирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом.

В завершение совещания Ералы Тугжанов поручил акиматам ускорить темпы вакцинации и ревакцинации граж­дан.