Начнем с того, что на службу-то бюрократы все-таки прибывают? Конечно! И ходят, и чаще всего ездят. Пусть служебным транспортом пользуются, пусть на таких машинах добираются, которых у нас с вами никогда не будет, неважно. Важен факт.

На рабочих местах наши персонажи фигурируют? А как же?! И ничего, что они в теплых уютных кабинетах, обставленных по последнему слову техники и дизайна, не надо эту тягу к прогрессу последними словами называть. Как известно, красиво жить не запретишь, так зачем же запрещать красиво работать?

Делая свое дело, бюрократы при этом в наши с вами трудности не вмешиваются? Нет. Даже когда их об этом очень просят и официально обращаются. А все почему? Да потому, что параллельно все у нас происходит: мы со своими проблемами к ним приходим, а они со своими задачами живут, стараясь с нами не встречаться. Иногда случается пересекаться, но чаще всего – нет. Напоминаю, потому что параллельно… Все… Им.

И все-таки, невзирая на якобы «незаметность», они существуют. Естественно, они же не пришельцы с других миров, – наши с вами соотечественники, сородичи, сограждане. И весьма материальные следы работы бюрократической братии существуют – всевозможные отписки. Так как можно обвинять их в ничегонеделании?

А если кто-то продолжает не замечать их труд, то только потому, что кабинетные труженики научились хорошо маскироваться. Это их способ выживания, как в природе. Причем им это еще труднее делать, ведь нужно маскироваться так, чтобы тебя не мог увидеть и тем более поймать, заставив содействовать, проситель. Приходится демонстрировать чудеса изворотливости: то законом, как спартанец щитом, прикроются, то за инструкцию, как букашка под листик, спрячутся, то безучастное положение примут, словно комнатное растение.

А представьте, что все это еще приходится делать, одновременно демонстрируя начальнику успехи в работе. Вот мы с вами, простые смертные, разве на такую эквилибристику способны? Вряд ли. Оттого и не сидим в таких кабинетах, как эти бюрократы.

Чтобы все это узнать и суметь, этой братии приходится так видоизменяться, что порой их и не узнать. Точнее, это они часто не узнают тех, кого знали раньше, и кто в данный момент им не нужен, неинтересен, невыгоден. И этими своими мутациями они так страшно отрываются от народа, что порой утрачивают нормальные человеческие качества. Так как же в них тогда людей разглядеть и как достучаться в их душах до чего-то человеческого?

…И все-таки…

…Приспособляемость и выживаемость – дело, конечно, хорошее. В обычной жизни.

Но вдруг с такой маскировкой и имитацией выполнения дела вышестоящее руководство возьмет да и не увидит необходимости в существовании подобных бюрократических структур и нужности в таких «специалистах». Куда им потом деваться? Не лучше ли сразу делать то, ради чего ты пришел на службу, взялся за работу, взвалил на себя ответственность, так, чтобы все это видели? И ценили. И уважали.