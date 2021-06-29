Маску для определения COVID-19 создали в США

Ученые Массачусетского технологического института представили разработанную ими защитную маску, которая позволяет установить в организме человека наличие коронавируса SARS-CoV-2. О своем изобретении специалисты рассказали в статье, опубликованной на сайте Массачусетского технологического института, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Iz.ru
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Респиратор оборудован небольшим съемным датчиком, фиксирующим состояние здоровья носителя. Устройство также можно вшить в предметы одежды.
Результаты диагностики маска предоставляет через полтора часа ношения. Показания можно настроить таким образом, чтобы скрыть их от глаз окружающих людей.
Подобные датчики были разработаны несколько лет назад для выявления заражения вирусами Эбола и Зика, отмечают ученые. Предполагается, что разработка, в которой также приняли участие ученые Гарвардского университета, может быть настроена и на обнаружение других вирусов.
В марте сотрудники мексиканского Национального политехнического института запатентовали медицинскую маску, которая надевается только на нос. Предполагается, что изобретение должно усилить меры по защите здоровья людей в повседневной жизни, когда обычную маску надо снимать при приеме пищи, питье, чистке зубов и других рутинных процедурах.