Свежий выпуск
Масленица – боярыня широкая и щедрая
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Вот так весело и дружно отпраздновали алматинцы старинную Масленицу – олицетворение окончания зимы и наступления весны. Организовали ее Ассоциация и Координационный совет русских, славянских и казачьих организаций Казахстана сразу и в Алматы, и на горнолыжном курорте «Шымбулак».
А в это время не менее румяная и круглолицая повариха Катюша приглашала отведать блины – круглые, румяные, горячие. Масленица действительно «боярыня широкая и щедрая»! Блинов было море – по-царски, с медом, красной икоркой и густой сметанкой… Выбирай, какие душа пожелает! Не попробовать блинов, таких вкусных и аппетитных, было просто невозможно. Руководитель группы здоровья Алматинского филиала Русской общины Светлана Середина, подпевая гармонисту, предложила ему ни много ни мало… тещины блины! Под дружный смех парень, отложив баян, с удовольствием угостился блином с пылу с жару.
Участник празднеств, руководитель Алматинского филиала Русской общины Казахстана Сергей Момот уверен, что казахстанцы могут гордиться достижениями суверенного Казахстана, когда Конституция предоставляет каждому из нас равные возможности реализовать свои права, независимо от национальной принадлежности или вероисповедания. «Сегодня любой житель Казахстана чувствует себя свободным и открыто следует своим традициям и обычаям, исповедует свою религию, изучает язык и культуру. Поэтому я поддерживаю инициативу ассамблеи о проведении президентских выборов», – добавил Сергей Михайлович.
Масленые гулянья, забавы и потехи с участием цирковых артистов и увлекательные конкурсы ожидали гостей. А для любителей русского фольклора – выступление артистов народного ансамбля «Зори Семиречья» и других творческих коллективов, под зажигательные песни и частушки которых гости и согрелись, и зарядились праздничным настроением. А кульминацией праздника стало огненное шоу – сжигание соломенного чучела Масленицы.

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