Маслихаты активизировались Свежий выпуск 539 Гук Дмитрий

Председатель объединения депутат Сената Парламента Тулеубек Мукашев в своем докладе рассмотрел роль депутатов маслихатов Казахстана в реализации пяти институциональных реформ. В обсуждении повестки дня также приняли участие главный редактор респуб­ликанского журнала «Маслихат и акимат», ректор Института государственного и местного управления А. Токтыбеков, депутат Сената А. Бектаев, секретари маслихатов различных городов и областей.

В работе семинара принял участие аким Южно-Казахстанской области А. Мырзахметов.

Участники семинара постановили обсудить на ближайших сессиях маслихатов всех уровней План нации Главы государства и разработать план мероприятий по его реализации.

Ермек ЗАНГИРОВ, член Союза журналистов Казахстана, Южно-Казахстанская область



Прославились хорошими делами

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В рамках празднования полувекового юбилея областного телевидения коллектив телеканала «Казах­стан-Павлодар» продолжает благотворительную акцию «50 добрых дел». На этот раз журналисты побывали в селе Жолкудук в доме Ержана Ибраева – отца-одиночки, воспитывающего шестерых детей.

Судьба этого мужчины не оставила равнодушными сотрудников областного телевидения. Они привезли, в частности, продуктовые наборы, сладости, игрушки, одежду. Подарком для детишек, один из которых страдает ДЦП, стали телевизор и приставка с подключением к «Отау ТВ». Журналисты надеются, что их участие в жизни этой семьи будет примером и для других.

А коллектив «Казахстан-Павлодар» уже нацелен на новые хорошие дела. Телевизионщики уже устраивали в канун Наурыза праздник с традиционными угощениями и национальными играми для многодетных семей и людей из социально незащищенных групп населения. Затем внесли вклад в дело озеленения Павлодара, высадив более 80 саженцев на новой именной аллее телевидения. В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне журналисты помогали ветеранам в уборке квартир и придомовых территорий.



Баскетбольные надежды

Ада ДЕМИНА, Акмолинская область

В Щучинске на спортивной базе «Жаксы» завершился IV чемпионат Казахстана «Кубок Надежды». Он проводится в рамках социального проекта Халык банка «Народная Лига». Проект поддержан Министерством образования и науки, а также Национальной федерацией баскетбола.

За звание сильнейшей команды приехали побороться свыше 200 юных баскетболистов из 18 подшефных детских домов и школ-интернатов со всей страны. Победителем чемпионата стала команда из Петропавловска, серебряным призером – спортсмены из Костаная. Астанинцы заняли третье место. Лучшими игроками признаны Виктор Мозговенко, Влад Литвиненко, Ярослав Мишин, Темирлан Аубакиров и Александр Гаркуша.

В рамках проекта «Народная Лига» банк помогает оснастить подшефные детские учреждения спортивным инвентарем, экипировкой, оплачивает работу тренеров. Участники проекта имеют возможность тренироваться под руководством профессиональных наставников по баскетболу. Народный банк также покрывает расходы, связанные с проведением чемпионата.

Всего за годы существования проекта было выделено свыше 227 млн тенге, около 20 млн тенге – в текущем году.



Для менеджеров высшего звена

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Впервые на образовательном рынке не только Казахстана, но Центрально-Азиатского региона в университете «Туран» открылась совместная с Московским государственным университетом им. М. Ломоносова программа DBA «Меж­дународное лидерство». Соответствующее соглашение подписали ректор Рахман Алшанов и заместитель декана экономического факультета МГУ Валентина Герасименко.

Развитие совместных интеграционных образовательных программ, как подчеркнул Р. Алшанов, особенно актуально сегодня, когда необходимо осваивать современные концепции ведения совместного производства в условиях ЕАЭС. Программа DBA предназначена для менеджеров высшего звена в различных сферах, имеющих практический опыт управления и заинтересованных в освоении современных моделей менеджмента. Новая программа заинтересует также топ-менеджеров предпринимательского сообщества, банков и финансовых организаций, государственного истеблишмента и национальных компаний.