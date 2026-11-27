Накануне внеочередных выборов депутатов мас­лихатов, которые пройдут 29 ноября, в стенах Карагандинского национального исследовательского университета имени академика Е. Букетова прошла экспертная встреча, участникам которой было предложено обсудить роль маслихатов в развитии регионов. В мероприятии приняли участие ученые, экс-депутаты, общественные деятели, представители бизнес-сообщества и студенты.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Модератором круглого стола выступил директор КГУ «Қоғамдық келісім» Галымжан Кусмангали. Открывая заседание, он отметил, что депутатам будущего созыва предстоит работать по обновленным правилам, поскольку летом нынешнего года был принят закон, уточняющий полномочия маслихатов.

– Депутаты участвуют в работе бюджетных комиссий и вносят предложения по изменению бюджета, – сказал Галымжан Кусмангали. – Контроль над тем, как расходуются средства на местах, становится предметным вплоть до бюджета конкретного села. Подчеркну, эти полномочия дают не сами выборы, а закон. Выборы определяют другое: кто эти полномочия будет исполнять и насколько профессионально.

Тему прозрачности депутатской деятельности и его ответственности перед избирателями поднял экс-депутат Мажилиса Парламента РК Кудайберген Бексултанов. Ему работа местных представительных органов знакома не понаслышке. Он много лет был депутатом и председателем Карагандинского городского маслихата.

– Я считаю, что для каждого депутата в приоритете должно быть решение насущных проблем населения, – отметил Кудайберген Бексултанов. – В этой связи особую актуальность приобретает регулярное взаимодействие с избирателями, доступность депутатов, их персональная ответственность и контроль над работой исполнительных органов. Маслихаты должны стать связующим звеном между обществом и государством. Эту связь можно поддерживать в том числе и через СМИ. Депутаты должны доводить запросы населения до исполнительной власти и содействовать их практическому решению, – убежден он.

Позицию научного сообщества на круглом столе выразили представители КарНИУ имени Е. Букетова. Профессор кафедры археологии, этнологии и отечественной истории Нуртас Смагулов затронул вопрос реальных полномочий и эффективности работы маслихатов. Декан факультета философии и психологии Анара Макатова озвучила перспективы развития местного представительства и самоуправления.

– Каковы же перспективы? В первую очередь это контекст цифровизации, – акцентировала внимание Анара Макатова. – Цифровизация, безусловно, окажет сильное влияние на процессы взаимодействия местных органов государственного управления и местного самоуправления с населением. Например, одно из самых интересных нап­равлений – это расширение бюджета народного учас­тия. Это практика, которую мир знает с 90-х годов XX века, когда население непосредственно участвует в распределении приоритетов бюджета. Я думаю, что это очень перспективное направление, и его необходимо развивать.

Заседание завершилось дискуссией о том, какие воп­росы жители региона чаще всего адресуют депутатам и реально ли их решить на уровне маслихата. Эксперты сошлись во мнении, что народные избранники не всесильны. Однако они могут продвигать интересы своих избирателей и решение насущных вопросов через бюджетное планирование, депутатские запросы и общественное обсуждение.