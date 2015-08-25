Маслихаты – реальная сила Айнур Дуйсенбай

– За это время, – рассказывает он, – прошло пять созывов, было избрано 483 депутата. На мой взгляд, у нас очень работоспособный, сильный депутатский корпус. Треть депутатов областного маслихата, а всего у нас 25 человек, избрана на второй и третий сроки.

Депутатами с самого начала работы V созыва четко обозначены основные приоритеты в деятельности. Это прежде всего забота о росте экономики и благосостояния населения, развитие сельских территорий, образования, здравоохранения и культуры, помощь социально уязвимым слоям населения, охрана окружающей среды, обеспечение прав и законных интересов граждан.

Бекмурат Жусупов пояснил, что в настоящее время созданы и работают две постоянные комиссии – по вопросам экономики и бюджета,а также по социальным вопросам и вопросам законности и правопорядка. Раз в год они отчитываются о проделанной работе, заслушивают отчеты областных управлений и акиматов, контролируют процесс внесения предложений избирателей в планы органов исполнительной власти.

Все важнейшие проблемы, касающиеся жизнедеятельности региона, в обязательном порядке рассматриваются на сессиях областного маслихата. При этом на первом месте стоят вопросы, касающиеся бюджета. Ежегодно в соответствии с Указом Президента перед депутатами выступает аким области с отчетом о социально-экономическом развитии.

– Аким области регулярно проводит встречи с депутатами маслихата, которые, несомненно, способствуют улучшению взаимной информированности, достижению взаимопонимания и нахождению путей решения проблем, – отметил Бекмурат Кыдырбаевич.

Говоря о профессионализме кадрового состава, активности народных избранников по исполнению наказов избирателей, секретарь маслихата подчеркнул особую важность и значение этих определяющих принципов в депутатской работе.

Осуществляют депутаты областного маслихата и меценатскую деятельность. Они оказывают материальную поддержку малообеспеченным семьям, спонсорскую помощь при проведении различных мероприятий.

В качестве примера Бекмурат Жусупов рассказал о том, как недавно в селах Тущикудук и Щебир были открыты врачебные амбулатории. Инициатором стал депутат, избранный от этих аулов, – Нурпеис Сарсенбай. И таких примеров много. Депутаты строго следят за тем, чтобы каждый бюджетный тенге был потрачен на нужды народа. Бюджет принимается только после тщательного анализа. А это требует больших сил и знаний.

– Я убежден, что слаженная и прозрачная работа представительных и исполнительных органов власти, накопленный позитивный опыт взаимодействия, четкое видение общих целей позволят нам и в дальнейшем решать амбициозные задачи, направленные на процветание Мангистау и благополучие его жителей, – подчеркнул секретарь областного маслихата. – Власть должна отражать интересы народа, составляя с ним единое целое. Сила и стабильность государства в единстве народа и власти. Этот принцип – универсален.

Двадцатилетняя история маслихатов – это история роста их авторитета среди местного населения. Депутаты, являясь полномочными представителями народа, выражают и защищают общественные интересы, участвуют в руководстве делами государства. Непреложным принципом депутатской деятельности выступает всемерная забота о нуждах избирателей, укрепление принципов демократии, соблюдение прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, – подчеркнул он.

Говоря о работе областного маслихата, Бекмурат Жусупов отметил, что существует тесная взаимосвязь между депутатами и исполнительными органами области.

– Сегодня повышена роль маслихатов. Налажен контроль за целевым использованием денежных средств. На заседаниях постоянных комиссий заслушиваются руководители управлений, департаментов и отделов. Отчитывается и председатель ревизионной комиссии. Действуют посты партийного контроля, – отметил Бекмурат Жусупов.

Актуальное направление в работе маслихата – дальнейшее укрепление и расширение взаимодействия с областным филиалом «Нур Отана», другими политическими партиями и общественными организациями. При облмаслихате действует депутатская фракция партии «Нур Отан». Все депутаты являются ее членами и принимают активное участие в работе «Общественной приемной», куда каждый житель области может прийти с наболевшими вопросами и проблемами.

– Следует отметить, что на сегодня не все проблемы, отраженные в Народной платформе партии, решены. Поэтому они находятся на постоянном контроле депутатской фракции. Депутаты принимают участие в разъяснении Посланий Главы государства народу Казахстана. При областном филиале партии «Нур Отан» действует общественный совет по борьбе с коррупцией, председателем которого является депутат облмаслихата Сарман Байшилык Торебайулы. Комиссию партийного контроля возглавляет депутат Нури Лазарович Тумышев. В целях реализации предвыборной платформы, двенадцати проектов партии «Нур Отан» действуют 12 экспертных групп, руководителями которых также являются депутаты областного маслихата, – пояснил Бекмурат Кыдырбаевич.

Для успешной реализации полномочий депутаты поддерживают постоянную связь со своими избирателями, регулярно информируют их о работе местной представительной власти, постоянных комиссий. С начала созыва принято более 3 000 граждан. Направлено в различные инстанции свыше 1 000 обращений по широкому кругу вопросов.

Народные избранники обращаются с официальными письменными запросами к акиму или другим должностным лицам территориальных подразделений центральных государственных и местных исполнительных органов, общественных организаций.

– Депутаты маслихата отлично владеют информацией о ситуации в области. Это позволяет им в прямом эфире телевизионного канала «Казахстан-Актау», а также со страниц областных газет квалифицированно отвечать на вопросы избирателей. Кроме того, на ежегодных встречах с электоратом они информируют о ходе своей деятельности. По итогам каждой такой встречи готовятся и направляются запросы и обращения в местные исполнительные органы, отслеживается процедура их рассмотрения, – отметил Бекмурат Жусупов.

Результативность депутатской деятельности в определенной мере зависит от профессионализма работников аппарата маслихата. А он представлен стабильным коллективом специалистов, отличающихся добросовестностью, высоким профессионально творческим потенциалом.

Работники аппарата готовят полную и разнообразную информацию для депутатов, помогают народным избранникам правильно выбрать проблему, выработать единое мнение по самым животрепещущим проблемам.

– Стиль командной коллективной работы во многом определяется и тесным взаимоотношением с исполнительным органом власти. Маслихат и акимат совместно работают над решением задач, определенных в программе развития Мангистауской области на 2011–2015 годы. В перспективе перед нами очень много ответственных задач. И я уверен, что депутатский корпус облмаслихата внесет ощутимый вклад в социально-экономическое развитие региона, – заявил Бекмурат Жусупов.

Ежегодно возрастает количество актов, принимаемых местными представительными органами, соответственно, возрастает роль и ответственность маслихатов при принятии нормативных правовых актов (НПА). В области ведется совместная работа акиматов и маслихатов всех уровней с департаментом юстиции по улучшению состояния нормотворчества.

– Если раньше местные маслихаты принимали и утверждали правила для регионов, то сейчас эта функция отдана в ведение областных маслихатов. Конечно, это усложнило нашу работу. Однако мы с честью исполняем обязанности. Свидетельство тому то, что они проходят регистрацию в органах юстиции без проблем, – пояснил Б. Жусупов.

Жизнь показала, что проведенные в республике конституционные реформы в полной мере отвечают высоким целям устойчивого, динамичного развития страны, повышения жизненного уровня населения, сохранения стабильности, мира и согласия.

– Очередным серьезным шагом стало решение задач, поставленных Главой государства по дальнейшему развитию местного самоуправления. Без преувеличения, это ключевой вопрос демократии в республике. Эффективное самоуправление необходимо для привлечения населения к решению вопросов местного значения. Чтобы люди не просто уповали на помощь государства, а сами решали насущные проблемы, – отметил Б. Жусупов.

Эффективным инструментом реализации данного поручения Президента страны стали представительные органы, избираемые населением и выражающие интересы электората. Именно поэтому по инициативе Главы государства принято законодательное решение о введении с 2013 года выборности акимов городов районного подчинения, поселков и сельских округов маслихатами на альтернативной основе путем тайного голосования.

– В соответствии с последними изменениями в законодательстве осуществляется согласование с маслихатами кандидатур при назначении областных, городских, районных акиматов. При назначении и освобождении от должностей акимов городов районного значения и акимов сел, не входящих в состав сельских округов. Это усиливает роль маслихатов. На сегодня в нашей области таким образом было назначено порядка 50 сельских акимов, – сказал Бекмурат Кадырбаевич.

Сейчас, по истечении более чем 20 лет можно с удовлетворением отметить, что осторожные, робкие шаги первых маслихатов остались фактом истории и объектом внимания ученых-аналитиков. В настоящее время это авторитетные органы, избираемые населением и представляющие интересы граждан в органах власти. Депутатский корпус области – это авторитетные и уважаемые, болеющие за интересы избирателей люди.

– Мы – одна команда. И перед нами стоят единые задачи и цели, достижение которых зависит от сплоченности и согласованности наших действий, от хорошего морально-психологического климата. Я уверен, что вверенные обязанности по реализации политики Главы государства, по движению вперед к намеченной великой цели – вхождения нашей страны в 30 самых развитых стран мира, народные избранники будут и впредь с честью исполнять на местах, – подчеркнул Бекмурат Жусупов.