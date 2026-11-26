Институт общественной политики провел заседание диалоговой площадки TALQYLAU на базе партии «Әділет» на тему «Выборы-2026: маслихаты в новой архитектуре власти».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мероприятии приняли участие депутаты Курултая Республики Казахстан, эксперты Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Казахстанского института общественного развития, Президентского центра РК, Института истории государства, Института парламентаризма, Института прикладных этнополитических исследований, представители Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі, преподаватели Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева и Университета КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева, политические обозреватели, кандидаты в депутаты маслихата города Астаны.

Участники обсудили роль и задачи представительных органов местного уровня в условиях обновления политической системы Казахстана накануне внеоче­редных выборов депутатов маслихатов, которые пройдут 29 ноября.

Ключевой темой дискуссии стало изменение роли маслихатов: от представительства интересов населения к более самостоятельному участию в управлении регионами, контролю за использованием бюджетных средств и решению конкретных проблем граждан.

Модератором встречи выступил депутат Курултая от партии «Әділет» Айдос Сарым. Открывая заседание, он предложил сосредоточиться на том, чем должны будут заниматься маслихаты на новом этапе, отметив, что их функционал значительно увеличился.

– Маслихаты – это уровень региональный, локальный. Будущие депутаты должны учитывать именно местную повестку, настроение конкретного населенного пункта, конкретного района, области, города, – отметил Айдос Сарым.

С 1 июля 2026 года вступила в силу новая Конституция. В условиях новых конституционных реалий уже состоялись выборы депутатов Курултая. Выборы в маслихаты завершают обновление системы представительных органов на местном уровне. Напомним, всего предстоит избрать 3 447 депутатов: 668 – в 20 областных, 626 – в 38 городских и 2 153 – в 170 районных маслихатов.

Депутат Курултая от фракции «Әділет» Марат Шибутов обратил внимание на существенное расширение возможностей местных представительных органов. По озвученным им данным, доходы местных бюджетов выросли с 6 трлн тенге в 2019 году до 17 трлн тенге в 2025-м, то есть в 2,82 раза; расходы – с 5,9 трлн до 16,7 трлн тенге, в 2,81 раза. А число компетенций маслихатов выросло с 18 до 31.

– Компетенций становится больше. Это гораздо больше власти у каждого отдельного депутата и маслихатов в целом. Депутаты маслихата становятся гораздо более важными политическими субъектами, – подчеркнул Марат Шибутов.

Член правления – проректор по обеспечению качества и внутреннему контролю Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Индира Рыстина рассмотрела роль местного самоуправления в развитии демократических институтов. В качестве примера она привела результаты международного опроса 2024 года, проведенного в 30 странах: уровень доверия к местным сообществам составил 49%, к национальным институтам – 40%.

По ее мнению, наряду с маслихатами важную роль в развитии местных институтов играют общественные советы и консультативные органы при акиматах. Как подчеркнула Индира Рыстина, развитие институтов местного самоуправления очень важно для развития любого политического процесса в стране.

Политолог Талгат Калиев обратил внимание на значение маслихатов как площадки для формирования региональных лидеров. По его словам, депутаты маслихатов имеют самую прочную связь с избирателями и лучше знают проблемы своих территорий.

Особое внимание спикер уделил «Народной стройке», которая начнется со следующего года по всему Казахстану. Будет построено огромное количество инфраструктурных объектов, и задача по контролю как за качеством строительства, так и за целевым использованием средств лежит в том числе и на органах местного самоуправления.

Талгат Калиев призвал политические партии активнее работать с депутатами маслихатов, создавать школы молодых политиков и развивать связи между регионами.

В ходе открытой дискуссии участники затронули вопросы модернизации маслихатов, подготовки депутатов и их взаимодействия с исполнительной властью.