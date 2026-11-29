В день выборов депутатов маслихатов к голосованию присоединились представители разных сфер общественной жизни

Среди тех, кто пришел на избирательные участки, – известные журналисты, предприниматели, блогеры. Некоторые из них не только сделали свой выбор, но и поделились размышлениями о значении участия граждан в жизни своего города и страны, сообщает Kazpravda.kz

Одним из участников голосования стал Халық қаһарманы Бакытжан Ертайулы. Он посетил избирательный участок в Астане и принял участие в выборах депутатов маслихатов. Участие в голосовании стало для него возможностью выразить свою гражданскую позицию.

В числе проголосовавших также известный журналист и публицист, лауреат Государственной премии Сауытбек Абдрахманов. Он пришел на избирательный участок в Астане, чтобы принять участие в выборах.

К числу участников голосования присоединилась и предприниматель Гульбану Майгарина – председатель Комитета по развитию малого и среднего бизнеса Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». После голосования она кратко поделилась впечатлениями, отметив, что выполнила свой гражданский долг.

«Исполнила свой гражданский долг. Сделала свой выбор», – сказала Гульбану Майгарина.

О личной ответственности избирателей высказался блогер и общественный деятель Танирберген Бердонгар, который пришел на избирательный участок вместе с супругой. По его мнению, гражданам важно поддерживать кандидата, которому они доверяют и который сможет представлять интересы жителей округа. Такой выбор, подчеркнул он, дает людям моральное право впоследствии обращаться к депутатам с вопросами и предложениями.

«Выбрать человека, которому доверяешь в своем округе, отдать за него свой голос, чтобы потом иметь моральное право обращаться к депутатам за выражением твоих интересов. Это и есть гражданская позиция», – отметил Танирберген Бердонгар.

Участие известных журналистов, предпринимателей и представителей культуры стало частью общей активности избирателей. Их присутствие на избирательных участках наряду с другими гражданами отражает вовлеченность жителей в общественную жизнь и внимание к вопросам развития своих городов и регионов.

Активное участие граждан в голосовании подчеркивает значимость выборов депутатов маслихатов и роль каждого избирателя в формировании местных представительных органов.

Голосование продолжается.

