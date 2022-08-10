Масло, мука и сахар подешевели в Петропавловске

В Петропавловске подешевели растительное масло, мука и сахар. «Сладкий яд» продается теперь по 500 тенге и уже без ограничения по принципу «один килограмм – в одни руки», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В одном из самых крупных супермаркетов Петропавловска побывала мониторинговая группа партии «AMANAT».

В ходе рейда выяснилось также, что гречневая крупа, рис и макароны продаются здесь так же в неограниченном количестве, а вот картофель, лук, капуста и морковь - не более пяти килограмм на одну семью. Цена картофеля - от 172 тенге за килограмм.

Партийные группы в течение недели провели более 100 рейдов по торговым точкам Северо-Казахстанской области.

Администратор торговой сети «Северный» Юлия Петрова отметила, что ажиотаж на продукты закончился, исчезли и очереди страждущих покупателей, которые еще недавно толпились у дверей магазина за два часа до открытия.

По ее словам, запасов продовольствия в городе вполне достаточно. Но партийный мониторинг цен будет продолжен.