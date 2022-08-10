Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Масло, мука и сахар подешевели в Петропавловске
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

В Петропавловске подешевели растительное масло, мука и сахар. «Сладкий яд» продается теперь по 500 тенге и уже без ограничения по принципу «один килограмм – в одни руки», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В одном из самых крупных супермаркетов Петропавловска побывала мониторинговая группа партии «AMANAT».

В ходе рейда выяснилось также, что гречневая крупа, рис и макароны продаются здесь так же в неограниченном количестве, а вот картофель, лук, капуста и морковь - не более пяти килограмм на одну семью. Цена картофеля - от 172 тенге за килограмм.

Партийные группы в течение недели провели более 100 рейдов по торговым точкам Северо-Казахстанской области.

Администратор торговой сети «Северный» Юлия Петрова отметила, что ажиотаж на продукты закончился, исчезли и очереди страждущих покупателей, которые еще недавно толпились у дверей магазина за два часа до открытия.

По ее словам, запасов продовольствия в городе вполне достаточно. Но партийный мониторинг цен будет продолжен.

Популярное

Все
Почему у трех врачей разный диагноз?
И ТЭЦ готовы даром передать
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Тайна письма Абая
Зона заработка
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
Созвучие великих
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
На ремонт и уголь деньги есть
Отдых совместили с учебой
Информация в помощь
Не оставляйте детей одних!
Не отклоняясь от графика поставок
Битвы за четвертьфинал
Контроль над вирусами
Грязная история
Пусть музыка звучит!
Дорога к храму
Подземные моря Уфы Ахмедсафина
Опасный плюрализм
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Новая жизнь Второго Павлодара
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Экономика
И ТЭЦ готовы даром передать
Экономика , Общество
Названа средняя зарплата в Казахстане
Экономика
В Северо-Казахстанской области назначена дата начала убороч…
Экономика
За последние тридцать лет в Алматинской области не построен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]