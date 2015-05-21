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Масштаб модернизации обязывает
Зураб ДЖАНАШИЯ,президент ОО «Грузинское этнокультурное объединение «Самшобло», Тараз
Глава государства озвучил пять внешних вызовов, которые негативно влияют на большинство стран мира не только в экономическом плане, но и с точки зрения обеспечения стабильности и безопасности. Все они развиваются стремительно и уже дают о себе знать в некоторых странах. Чтобы им противостоять, необходимо так же быстро принимать упреждающие меры. Задача, которую будет решать Национальная комиссия, – управление поэтапной реализацией институциональных реформ и координация действий государственных органов, бизнеса и гражданского общества. То есть будут охвачены все государственные, общественные и бизнес-структуры, которые включатся в реализацию реформ. Разработан детальный план – 100 конкретных шагов государственного строительства. Таким образом, увеличится доля среднего класса, будет создан единый рынок, сбалансируются возможности всех регионов, откроются новые рабочие места, укрепится единство нации и усилится борьба с коррупцией.
Я верю, что сплоченное казахстанское общество способно противостоять любым угрозам, и под руководством Лидера нации мы войдем в число 30 самых развитых экономик мира. Обязаны войти.

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