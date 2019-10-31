​Масштабировать лучший опыт

Открывая работу форума, который проходит при поддержке Азиатского банка развития, министр национальной экономики РК Руслан Даленов назвал ГЧП инновационным и прогрессивным инструментом экономического роста, направленным прежде всего на повышение качества жизни населения. При этом глава ведомства отметил важность привлечения инвестиций в несырьевой сектор экономики, и с этой задачей, по его словам, во многом справляются именно проекты государственно-частного партнерства.

– Наша страна постепенно становится своеобразной библиотекой ГЧП, где аккумулируются информация, знания и опыт по реализации проектов государственно-частного партнерства в Центральной Азии, – заявил глава Миннацэкономики.

Впрочем, так считает не только он, но и многие зарубежные эксперты из Европейской экономической комиссии ООН, других международных финансовых институтов. В своем приветственном слове директор представительства Азиатского банка развития в Казахстане Джованни Капанелли не преминул заверить, что АБР и впредь будет предоставлять всю необходимую институциональную поддержку по усилению и расширению сфер реализации инвестиционных проектов ГЧП.

В рамках форума состоялась церемония подписания меморандума «О взаимодействии» между главами центров ГЧП Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и Казахстана, который позволит отечественным предпринимателям участвовать в социальных и государственных проектах этих государств. Такие же возможности открываются теперь и перед представителями деловых кругов соседних стран.

– Каждое государство стремится создать для своего бизнеса необходимые условия. Наши страны и прежде делились между собой опытом, но не так активно. Подписанный меморандум обладает мультипликативным эффектом: бизнесменам – новые рынки, правительствам – уже отработанные инструменты государственно-частного партнерства, – пояснил суть соглашения председатель правления казахстанского центра ГЧП Талгат Матаев.

В свою очередь директор цент­ра ГЧП Кыргызской Рес­публики Данияр Абдылдаев отметил региональное лидерство Казахстана по распространению практики государственно-частного партнерства.

– Созданная в Казахстане правовая база и опыт реализованных проектов позволяют вашей стране позиционировать себя в качестве центрально­азиатского хаба по развитию ГЧП. Примечателен сам подход – People First, когда интересы рядового гражданина ставятся выше коммерческой выгоды. Нас привлекает именно такая расстановка приоритетов, – заявил он.

В первые 2 дня эксперты охватят все отрасли ГЧП: от детских садов до аэропортов, от поставок медицинского оборудования до строительства дорог. Сегодня состоятся панельные сессии, посвященные проблемам финансирования проектов государственно-частного партнерства, проектам ГЧП в ЖКХ, на транспорте, в образовании, сферах туризма, культуры и спорта.

На полях форума также будут подписаны соглашения по проектам, которые расширят возможности распространения опыта ГЧП в Казахстане.

На пятницу запланировано проведение семинаров и мас­тер-классов. В числе наиболее интересных тем – опыт муниципальных проектов государственно-частного партнерства в Корее, транспортное и социально-инфраструктурное ГЧП в Австралии. Как сообщили организаторы форума, много желающих записалось для участия в мастер-классах, посвященных практическим аспектам финансового структурирования ГЧП-проектов, урегулированию валютных рисков при их осуществлении.