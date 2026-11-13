Масштабная аллегория

фото Елены Петровой

Возвращение музыки

Театр не в первый раз обращается к этому классическому произведению, «Тоска» ставилась здесь в 1958 и 2003 годах. Спустя почти четверть века она вновь вернулась на алматинскую сцену, но уже в обновленном виде.

По словам директора театра заслуженного деятеля РК Айнур Копбасаровой, это возвращение было отнюдь не случайным.

– Я знала о постановках Стефано Пода, которые всегда отличались смелостью художественных решений, впечатляющей сценографией и буквально завораживающей теат­ральной эстетикой. В его спектаклях музыка, свет, пространство и движение сливаются в единое целое. Именно поэтому мне хотелось привлечь его к сотрудничеству с нашим театром, – говорит она.

Нынешняя премьера стала первым масштабным совместным проектом КазНТОБ им. Абая и Королевского театра Реджо в Турине, где также была представлена опера «Тоска» в постановке Стефано Пода. А не так давно он воссоздал ее и на сцене Большого театра России.

По словам Стефано Пода, над этим проектом он работал в общей сложности 20 лет. И каждая из поставленных им версий не была точной копией предыдущей.

– Я каждый раз переосмысливал спектакль, искал новые сценичес­кие решения, работал над ошибками. В этом плане алматинская версия стала наиболее доработанной. Ведь каждая новая постановка опирается на предыдущий опыт, но при этом позволяет заглянуть в будущее и двигаться вперед. Все годы работы над «Тоской» сошлись здесь, в вашем театре, – считает маэстро.

При этом Стефано Пода выс­тупил не только режиссером спектакля, но и хореографом, художником по сценографии, костюмам и свету.

Гимн всепобеждающей любви

Спектакль действительно получился чрезвычайно выразительным, необыкновенно экспрессивным, буквально завораживающим зрителей, перед которыми предстает Рим начала XIX века.

Сюжет оперы – это история трагической любви певицы Флории Тоски и художника Марио Каварадосси, которые волею судьбы оказались втянутыми в водоворот политических потрясений, борьбы за власть периода наполеоновских войн.

По мнению Стефано Пода, «Тос­ка» – это масштабная аллегория, отражающая исторический и символический дуализм.

– С одной стороны – XVIII век, мир старого порядка с его иерар­хиями и разрушающимся великолепием, олицетворенный Скарпия – фигурой абсолютной и упадочной власти. Это мир, обреченный на исчезновение. С другой стороны – приход Наполеона и зарождение XIX века, несущего новые политические идеи и перемены, символически воплощенные в образе Каварадосси. Таким образом современный зритель узнает в происходящем самого себя и собственную эпоху, – пояс­няет маэстро.

Неслучайно «Тоска» считается одним из наиболее драматичных произведений мирового оперного репертуара, ведь здесь сошлись страсть и ревность, любовь и жаж­да свободы.

Вероятно, именно эта эмоциональная насыщенность, а также напряженность сценического действия когда-то поразили итальянского композитора Джакомо Пуччини, впервые увидевшего «Тоску» в Париже на сцене драматического театра. Это была пьеса Викторьена Сарду, написанная специально для великой трагической актрисы Сары Бернар. Пьеса имела огромный успех и, согласно утверждению критиков тех лет, была показана три тысячи раз.

Находясь под огромным впечатлением от драматического спектакля, Пуччини настойчиво добивался разрешения на переработку пьесы в либретто, которое написали Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза.

А чтобы музыка максимально соответствовала духу времени, композитор предпринял путешествие в Рим, где побывал в древнем зам­ке, узником которого становится художник Марио Каварадосси, изучал тональность колоколов замка Святого Ангела, чтобы потом использовать это в своей работе над оперой.

Премьера «Тоски» состоялась в римском театре «Костанци» 14 января 1900 года. Несмотря на неоднозначную реакцию критики, первая постановка прошла 20 раз при переполненном зале.

Современное звучание

Премьерные спектакли в алматинском театре тоже прошли при аншлагах. Надо отдать долж­ное режиссеру-постановщику Стефано Пода, который не только тонко чувствует музыку, но и понимает ожидания современного зрителя, умело используя современные сценические технологии, включая 3D-проекции.

Маэстро отличает и безупречный вкус – все костюмы и декорации, которые были изготовлены в Турине специально для алматинской постановки, выдержаны в красно-черно-белых тонах, обрамленных сверкающей позолотой.

На «живом» заднике сцены, разделенном на четыре яруса, возникали то античные скульп­туры, то их рассыпающиеся фрагменты. А если прибавить к этому крайне насыщенному видеоряду еще и потрясающую по звучанию музыку Пуччини, великолепное исполнение главных партий солистами театра Евгением Смольяниным (Тоска), Нуржаном Бажекеновым и Балуа­ном Беркеновым (Каварадосси), а также солистом Большого теат­ра России Эльчином Азизовым (барон Скарпиа), то становится понятным, почему премьера оперы буквально «взорвала» город.

Как сообщила Айнур Копбасарова, для спектакля было изготовлено около 3 тыс. элементов костюмов и 200 пар обуви, учитывая, что кроме основных исполнителей в постановке задействованы взрослый и детский хоры театра.

Главным дирижером-постановщиком выступил заслуженный деятель РК Нуржан Байбусинов, главным хормейстером – Алия Темирбекова.

По мнению зрителей, это было поистине грандиозное зрелище. Присутствующий на премьере посол Италии в Казахстане

Антонелло Де Риу отметил, что итальянское оперное искусство – не музыкальный экспонат.

– Это живое искусство, способное ставить острые вопросы о власти, свободе и человечес­ком достоинстве. Это искусство, у которого по-прежнему есть будущее, которое Италия и Казахстан стремятся строить вмес­те, – сказал он.

Стоит добавить, что это первый приезд Стефано Пода в Казахстан, кроме Астаны и Алматы он побывал также в Туркестане.

– Я в восторге от Казахстана – такого необычного, разнопланового и чрезвычайно красивого. Скажем, если Туркестан – этот центр древней культуры – свое­го рода ваша античность, то Астана – город европейского типа, устремленный в будущее. Я покорен и красотой Алматы, гостеприимством казахского народа, его самобытной культурой, – сказал Стефано Пода.

В начале апреля следующего года КазНТОБ им. Абая планирует привезти «Тоску» в Астану. Также театр ведет переговоры о гастролях в Баку, рассчитывает выступить с новым прочтением легендарной оперы и в других странах.