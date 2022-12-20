Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в Казахстане

Правительство , Энергетика

На заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова рассмотрен ход ревизии энергетических объектов и тепловых сетей республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Министр энергетики Болат Акчулаков доложил, что ведомством проведен анализ технического состояния 37 ТЭЦ. В «красную» зону вошли 19 ТЭЦ, в том числе в городах Уральске, Степногорске, Таразе, Кызылорде и Кентау, в «желтую» – 11 ТЭЦ, в «зеленую» – 7 ТЭЦ. При распределении ТЭЦ по зонам учитывались 4 критерия: износ оборудования, количество технологических нарушений, срок эксплуатации (средний по республике – 61 год) и нехватка кадров.

Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в «красной» зоне, был определен объем капитальных ремонтных работ основного оборудования (98 котлов, 54 турбин) со сроком реализации в 2023 году.

По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, на сегодняшний день протяженность тепловых сетей в городах страны составляет 12,1 тысячи км, из них требует замены 6,7 тысячи км, а средний износ составляет 55%. С 2015 по 2022 год в рамках госпрограмм «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол» по механизмам бюджетного кредита и субсидирования было выделено порядка 295 млрд тенге, построено и реконструировано 3 546 км сетей.

Об обеспечении бесперебойной работы ТЭЦ-1 в Семее доложил аким Абайской области Нурлан Уранхаев, о восстановлении горячего водоснабжения в Актау – аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, о теплоснабжении жителей Караганды и работе ТЭЦ-2 в Темиртау – аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, о ситуации в Экибастузе и принимаемых мерах – аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Премьер-министр подчеркнул, что в сентябре акимы регионов докладывали об отсутствии проблемных вопросов при подготовке к отопительному периоду, но как только начались холода, возникло множество нештатных ситуаций.

«За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и теплосетях. Это Риддер и Экибастуз. В то же время снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Рудном, Темиртау, Семее, Актау, Павлодаре. Нужно принять самые активные меры по стабилизации систем теплоснабжения и других инженерных сетей. Откладывать нельзя ни на один день», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, проверки только начались, а в регионах ситуация оказалась хуже той картины, которую пытались выдать за реальность. Имеющиеся проблемы скрывались.

Премьер-министр отметил, что недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт, собственники станций и сетей не инвестировали средства в достаточном объеме, не решены вопросы и бесхозных сетей.

«Понятно, аварии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы. Но не в таком количестве и не в таких масштабах. Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и социальных сетях. Их тысячи по всем регионам. Эта проблема накапливалась годами», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что в результате на сегодня наблюдается истощение резервов существующих теплоснабжающих мощностей на фоне активно разрастающихся городов, уплотняющейся застройки и увеличения числа абонентов. Это фиксируется в Астане, Алматы, Павлодаре и Актау.

Кроме того, неправильное планирование районов, несистемное строительство жилья и сетей также ведут к проблемам и авариям в отопительный сезон. Строятся автономные котельные, загрязняющие атмосферу городов.

По его словам, также имеют место некачественное обслуживание сетей, ТЭЦ и котельных, долги потребителей и сложности с газификацией, затягивание решения вопросов строительства новых теплоцентралей, в частности, столичной ТЭЦ-3.

В этой связи премьер-министр поручил качественно провести проверку состояния сетей и завершить техническое обследование электрических станций в 1 квартале 2023 года.

«Со следующего года начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения. Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. Это 1 600 км! Вторым этапом станет обновление уже почти 4 тысяч км сетей. Это большая работа и огромные капиталовложения», – отметил Алихан Смаилов. 

В заключение премьер-министр подчеркнул необходимость в первом полугодии 2023 года завершить разработку документации по реконструкции тепловых сетей, проработать вопрос выделения целевых трансфертов для финансирования этих работ, а также в течение двух недель дать предложения по усилению государственного энергетического контроля.

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