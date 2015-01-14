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Масштабная программа в действии
И одним из главных направлений является транспортно-логистическая сфера. Намеченный план будет осуществляться в рамках формирования макрорегио­нов по принципу хабов. При этом инфраструктурный каркас свяжет с Астаной и между собой макрорегионы магистральными автомобильными, железнодорожными и авиалиниями по лучевому принципу. Развитие инфраструктуры даст возможность комплексного масштабного развития реального сектора экономики и всех сфер жизнедеятельности в целом.
Наша область – значимый геополитический и социокультурный регион, крупный транспортно-транзитный узел, имеющий значительные запасы природных ресурсов и промышленный потенциал. Здесь активно ведутся работы по созданию и управлению транспортно-логистическими центрами и хабом. Так, в рамках ГП ФИИР в Актобе ТОО «Актобе Центр» реализовало проект строительства транспортно-логистического центра общей площадью 12 781 кв. м, сос­тоящего из трех терминалов на основе применения инновационных технологий. В них предусмотрены функциональные зоны для выполнения технологических операций по приемке, размещению, хранению, отбору и отгрузке товара, а также вспомогательные зоны.
Наряду с этим с целью хранения и сортировки плодоовщной продукции ТОО «ШИМ» введен транспортно-логистический центр, овощной терминал мощностью 3 тыс. кв. м в год. Преимущества проекта заключаются в стабильном и круглогодичном снабжении населения города качественной и сертифицированной продукцией по доступным ценам.
Еще одно ТОО – «Accent Logistics» – наметило строи­тельство мультимодального транспортно-логистического центра мощностью 2 800 мест с контейнерной площадкой и складским комплексом. Таким образом, на основе создаваемой в области товаропроводящей системы улучшится снабжение населения продуктами питания за счет собственного производства и ввоза извне, оптимизируются цены на потребительском рынке. В результате увеличения товарооборота пополняется бюджет области.
В перспективе планируется создание транспортно-логистического хаба на базе международного аэропорта Актобе. Реализация данного проекта вызвана необходимостью развития социально-экономической инфраструктуры города, ориентированной на использование базовых конкурентных преимуществ.
Регион связывает международными железнодорожными, воздушными и автомобильными транспортными коридорами евразийскую часть континента. Через Актюбинскую область пролегает трансконтинентальная автомагистраль Западная Европа – Западный Китай, разветвленная сеть автодорог выводит на юг республики и в Северный Казахстан, приволжский регион России, на международные трассы. Уникальное географическое расположение Актобе создает идеальные условия для обработки евроазиатских товарных потоков, что является одним из ключевых факторов дальнейшего развития региона.
Учитывая данные характеристики и географическое положение, существуют все необходимые предпосылки для создания транспортно-логистического хаба в регионе. Отрадно, что именно перед проведением Всемирной выставки «ЭКСПО-2017» Президентом РК поставлены такие конкретные задачи. Они вполне реализуемы.

Дидар БОРАНКУЛОВ, руководитель отдела управления индустриально-инновационного развития по Актюбинской области

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