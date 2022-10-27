Масштабная работа

Касым-Жомарт Токаев в качестве кандидата в президенты посетил Республиканский общественный штаб.

Глава государства ознакомился с деятельностью центров агитации и аналитики, общественной приемной кандидата, медиа-штаба, центра координации доверенных лиц, штаба наблюдателей и молодежной зоны.

В состав РОШ вошли 474 известных казахстанца из числа представителей всех организаций, вошедших в Народную коалицию, научного и экспертного сообщества, депутатов Парламента, молодежи.

Во всех регионах созданы 226 общественных штабов, в работе которых участвуют более 6 тыс. человек. Планируется, что члены РОШ посетят две сотни населенных пунктов. Всего штабами запланировано проведение свыше 52 тыс. мероприятий.

В агитационной работе задействовано 7,5 тыс. активистов Народной коалиции. Зарегистрированы 30 тыс. доверенных лиц, подготовлены порядка 20 тыс. наблюдателей для работы на всех избирательных участках в день голосования.

Заслушав информацию о работе Республиканского и региональных общественных штабов, Касым-Жомарт Токаев выразил всем признательность за оказанное доверие.