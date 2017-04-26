​Масштабная реформа в действии

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Кадиша Ныгмет

Так считают участники прошедшей вчера в Институте истории государства КН МОН РК конференции «Конституционная реформа Казахстана – масштабная реформа власти». При этом было отмечено, что конституционные изменения нужно воспринимать как постоянный процесс, полагая, что подобные изменения еще будут проводиться на пути демократизации казахстанского общества и укрепления основ народовластия.

На конференции обсуждались не только суть, актуаль­ность проведения конституционной реформы, но и вопросы пере­распределения полномочий между ветвями государственной власти и их баланса. Так, главный научный сотрудник ИИГ КН МОН РК док­тор исторических наук Алима Ауанасова говорила в своем выступлении об изменениях, затронувших институт президентства. Ученый, в частности, подчеркнула, что история делает личностей, но и личность влияет на ход истории.

По ее словам, современная история независимого Казахстана персонифицируется с деятельностью Главы государст­ва, который смог повлиять на выбор страны.

– Ход истории показывает, что казахстанский Лидер смог сохранить и развить демократические традиции в казах­станском обществе, – сказала главный научный сотрудник Института истории государства. – Задача исследователей – объективно раскрыть вклад Первого Президента РК в становление и укрепление казахстанской государственности, который многими учеными, международными аналитиками приз­нан главным реформатором, стратегом, идеологом независимого Казахстана.

Говорили эксперты и о других поправках в Основной закон государства, касающихся полномочий Парламента, Правительства, изменений, не связанных с перераспределением властных полномочий. 

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