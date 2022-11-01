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Масштабная штабная работа

Юлия Полонская

Уже около 40 тыс. казахстанцев стали участниками встреч с  независимыми юристами штаба «За честные выборы».

Работу по разъяснению выборного законодательства взял на себя казахстанский Союз юристов, объединяющий представителей этой профессии, нотариальные конторы, частных судебных исполнителей, коллегию юридических консультантов, Союз судей, Союз прокуроров.

На базе республиканского общественного объединения создан штаб «За честные выборы». Его активисты сегодня встречаются с населением, чтобы рассказать о новшествах выборного законодательства, а самое главное – о правах и обязанностях граждан.

– Наша задача состоит в том, чтобы, не представляя чьих-либо интересов и не агитируя за какого-либо кандидата, разъ­яснять населению основы основ. Чтобы граждане, идя на выборы, знали свои права и ориентировались в особенностях нынешнего избирательного процесса, – говорит председатель казахстанского Союза юристов Серик Акылбай. – Делаем это в основном силами юридических консультантов, которых в республике насчитывается 3 600 человек. Самые опытные их них и вошли в пул штаба «За честные выборы».

За месяц с небольшим проведены встречи с профессорско-преподавательскими составами и студентами многих вузов страны, например, Евразийского нацио­нального университета. Штаб активно работает не только в столице, но и в Семее, Алматы, Атырау. На очереди – Актюбинская, Западно-Казахстанская, Улытауская области, где запланированы встречи с трудовыми коллективами.

– Чаще всего граждане задают вопросы о необходимости проведения внеочередных выборов президента, установлении однократного семилетнего срока президентских полномочий, хотят знать, что будет, если не пойти на выборы или воспользоваться графой «Против всех». Наши юристы отвечают на эти вопросы, проводят разъяснительную работу через средства массовой информации, – рассказал Серик Акылбай. – Если к нам поступают сообщения о нарушениях, мы передаем эти данные в ЦИК.

Кроме того, штаб «За честные выборы» участвовал в обучении независимых наблюдателей, оказывал правовую помощь территориальным избирательным комиссиям.

– В целом, полагаю, мы успешно проводим работу. Делаем это на общественных началах, поступая тем самым как патриоты. Ведь, к сожалению, правовой нигилизм в нашем обществе остается еще очень высоким, – поясняет свою позицию Серик Акылбай. – Люди порой не знают своих гражданских прав и свобод. Это проявляется в бытовых ситуациях, во взаимоотношениях с государственными органами или банками второго уровня. А ведет все к тому, что мы нарушаем права друг друга, порождая общий уровень недовольства в обществе. Где нет соблюдения закона, там нет демократии – нужно помнить об этом всегда.

Конституционное право, данное любому гражданину Казахстана, – участвовать в государственном управлении. На самом высоком уровне – это возможность выбрать президента, который бы гарантировал всем казахстанцам достойный уровень жизни, считают в штабе «За честные выборы».

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