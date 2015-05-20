Масштабная стройка набирает обороты Свежий выпуск 489 Асхат КОПЕЕВ

В конце нынешнего года откроется движение на капшагайском отрезке трассы Алматы – Талдыкорган. Полный ввод в эксплуатацию дороги протяженностью около 260 км запланирован к 2017 году. Об этом в ходе пресс-тура по участкам строящейся автомагистрали сообщили представители нацкомпании «КазАвтоЖол» и предприятий-подрядчиков. Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком, скоростной автобан, соединяющий административный центр Алматинской области с крупнейшим городом страны, уже обретает реальные очертания…

Первым делом эксперты автодорожной отрасли показали участки капшагайского маршрута общей длиной около 80 км, где реконструкцию ведут компании «К-Дорстрой», «Казахдорстрой», «Найза-Курылыс». Здесь полным ходом идут земляные работы, укладывается дорожное полотно, строятся мосты, путепроводы, развязки, водопропускные каналы. По информации специалистов, свыше 90% используемых стройматериалов – отечественного производства. Эту продукцию поставляют современные асфальтобетонные заводы и завод металлических конструкций, возведенные вдоль трассы. Работы идут круглосуточно, рядом с объектами расположен вахтовый городок для рабочих с общежитием и столовой. Дорога строится по нормативам категории 1А с цементобетонным покрытием, расширением до шести полос.

Как сообщил директор Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Батыр Дадамурзаев, качество автострады будет аналогичным автобану Астана – Бурабай, разрешенная максимальная скорость движения составит 140 км в час. В перспективе трафик на маршруте Алматы – Капшагай вырастет с нынешних 18 тыс. до 61 тыс. автомобилей в сутки. В связи с этим дорога будет платной, стоимость проезда определят позже.

Важно, что процесс укладки земляного полотна проверяют специальные лаборатории, они же проводят испытания строительных материалов. Каждый участок трассы контролируют инженерные службы по надзору. Согласно новым стандартам увеличена толщина дорожного покрытия, используется многослойная технология, которая защищает дорогу от механического износа и воздействия природно-климатических факторов. Срок службы цементобетонной конструкции – 20–25 лет без капремонта. Участники пресс-тура лично убедились в высоком качестве новой дороги, с комфортом проехав готовый десятикилометровый отрезок, введенный в строй в конце прошлого года.

Не менее масштабное строительство развернулось и на участках от Капшагая до Талдыкоргана, где задействованы итальянская компания «Тодини», турецкая «СинеМидасСтрой», отечественные предприятия «Талдыкорган жолдары», «Капшагайский мостоотряд». Здесь укладывают свежий асфальтобетон, который также выдерживает увеличенную нагрузку на ось. Дорога будет четырехполосной, категории 1Б, она пойдет в обход опасного перевала Архарлы и нескольких населенных пунктов. С учетом рельефа местности (крутых подъемов и спусков) подрядчикам пришлось вести взрывные работы. Теперь водитель сможет видеть путь на расстоянии до километра, и все это должно существенно снизить уровень аварийности.

Строительство идет поэтапно, движение по существующей магистрали не прерывалось. Пока прокладывают одну сторону дороги, машины движутся по встречной полосе. Введены ограничения скоростного режима, в некоторых местах предусмотрен объезд по грунтовке. К неудобствам автолюбители относятся с пониманием, зная, что вскоре к их услугам сдадут трассу превосходного качества с разделительной полосой посередине.

Итоги пресс-тура, завершившегося на перевале Архарлы, подвел заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов. По его словам, государство уделяет особое внимание развитию инфраструктуры. Так, согласно госпрограмме «Нұрлы жол» до 2020 года строительно-монтажными работами планируется охватить 7 100 км автодорог страны. На эти цели из Национального фонда РК и средств международных финансовых институтов выделяются 2,3 трлн. тенге.

В числе проектов, реализуемых в Алматинской области, – трассы Алматы – Астана, Алматы – Усть-Каменогорск, Алматы – Хоргос и Ушарал – Достык. На нужды дорожного строительства региону выделяется самое крупное финансирование в республике – только в нынешнем году направлено почти 48 млрд. тенге.

По оценкам экспертов, автодорога Алматы – Усть-Каменогорск (в которую входит талдыкорганский отрезок) играет важную роль в обеспечении как внутриреспубликанских, так и международных перевозок грузов и пассажиров. Она является частью транзитного коридора, соединяющего страны Центральной Азии с Россией по направлению юг – север. До конца года будет введено в эксплуатацию 98 км трассы. Мобилизовано свыше 1 100 единиц техники: асфальто­укладчики, бетоносмесительные и дробильно-сортировочные установки, самосвалы, грейдеры, экскаваторы, бульдозеры. На объектах создано 2,4 тыс. рабочих мест, средняя зарплата строителей варьируется от 90 тыс. до 300 тыс. тенге.

– Благодаря проекту отрасль получила собственных высококвалифицированных инженеров, которые строят дороги по европейским стандартам, – подчеркнул У. Алипов. – В районах, по территориям которых проходит трасса, проживает почти 400 тысяч человек. Вот почему этот транзитный коридор можно назвать дорогой жизни.

Помимо прочего, программа «Нұрлы жол» оказывает огромный мультипликативный эффект на смежные сферы: придорожный сервис, транспортно-логистические центры. Предусмотрено обустройство современных кемпингов, торгово-развлекательных зон, пунктов медицинской помощи, общепита, СТО, заправочных станций. Это придаст стимул развитию туризма и малого бизнеса, обеспечит рост экономики, что в свою очередь благотворно скажется на социальном самочувствии местных жителей.



