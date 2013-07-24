Масштабная стройка

За последние пять лет по поручению Главы государства в Казахстане создана практически новая отрасль железнодорожного машиностроения. В нее вошли инновационные производства по выпуску тепловозов, электровозов, пассажирских и грузовых вагонов. Все эти проекты были реализованы совместно с ведущими компаниями США, Франции, Испании, Германии. Наряду с этим с участием АО «НК «?аза?стан темір жолы» в Актюбинской области начато строительство еще одного масштабного производства – крупного рельсобалочного завода. По словам инициатора проекта – президента АО «НК «КТЖ» Аскара Мамина, возводимое предприятие очень необходимо для страны, поскольку его продукция будет весьма востребована как на внутреннем, так и внешнем рынке. Планируется построить завод в ускоренные сроки – летом следующего года он должен будет выдать уже первую продукцию.

– Аналога этому объекту нет в Казахстане, – говорит реализатор проекта – управляющий директор ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» Андрей Кузьмин. – Да и в мире подобных производств совсем немного. Он позволит обеспечить потребности отрасли в длинномерных рельсах для высокоскоростных магистралей. И это будет большой инновационный прорыв, отвечающий задачам, поставленным Главой государства, стратегическому плану АО «НК «КТЖ», которое направляет усилия на модернизацию путей сообщения, повышение скорости прохода железнодорожного транспорта, а также, соответственно, увеличение объемов грузопотока.

Общая стоимость проекта составляет 55,3 млрд. тенге. Из них 70 процентов финансирует Банк Развития Казахстана, остальные 30% приходится на долю участников проекта – частных казахстанских инвесторов. За счет средств местного и республиканского бюджета оказывается содействие в строительстве внешней инфраструктуры – водопровода, канализации, газоснабжения, линии электропередач…То есть проект реализуется при активном государственном участии.

Как отметил Андрей Анатольевич, мощность нового высокотехнологичного завода будет рассчитана на 430 тысяч тонн сортового проката, из которых 200 тысяч тонн – это железнодорожные рельсы 120 метровой длинны. Технология производства позволит выпускать также продукцию обычного типового размера. Предусмотрено будет на предприятии и производство крупносортовой двутарной балки, другой необходимой строительной продукции для железнодорожных путей сообщения. Предполагается отправлять товар завода и на экспорт. Уже есть предварительные договоренности со странами ближнего зарубежья – Россией, Узбекистаном, Таджикистаном. Сырье будет закупаться на первых порах у ближнего соседа – российского металлургического завода, пока не будет запущен собственное подобное производство – электросталеплавильный цех с расширением ГТЭС до 100 МВт.

Стройка впечатляет своим размахом. На первом блоке уже завершена фаза нулевого цикла. Закончив забивку свай, заливку фундамента, строители приступили к монтажу основного производственного корпуса завода. Задействовано огромное количество техники, более 550 высококвалифицированных специалистов. Все они представители казахстанских строительных компаний. Постепенно в ходе строительства на объекте численность работающих будет доведено до 2,5 тысяч человек, а с пуском создано около 400 постоянных рабочих мест. Для монтажа технологической линии рельсо-прокатного цеха на стройку будут приглашены также работники специализированной организации «Прокатмонтаж» из Магнитогорска, которые имеют хороший опыт работы в этом направлении.

Строящийся объект находится на особом контроле Правительства. Недавно на стройплощадке побывал заместитель Премьер-Министра РК, министр индустрии и новых технологии Асет Исекешев, который ознакомился с ходом строительства и здесь же провел выездное рабочее совещание. Как он отметил, данный проект очень важен для страны в рамках программы индустриально-инновационного развития.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе