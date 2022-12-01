Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Токаева

Глава государства поручил создать комиссию во главе с первым заместителем руководителя Администрации президента Тимуром Сулейменовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz

Комиссия займется проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону.

"В состав комиссии войдут представители Генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил завершить работу в течение десяти дней с выводами и рекомендациями", – сообщила пресс-служба главы государства.