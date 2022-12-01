Масштабную спецоперацию по задержанию межэтнической ОПГ провёл ДП Жамбылской области

По данным стражей порядка, подозреваемые занимались торговлей героином. Как рассказали в Департаменте полиции Жамбылской области, у задержанных изъято почти 1,3 килограмма героина, сообщает Kazpravda.kz .

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Полицейскими при координации прокуратуры была проведена длительная оперативная разработка.

«Проведена масштабная спецоперация в отношении межэтнической организованной преступной группы, участники которой занимались сбытом наркотического средства «героин» в особо крупном размере в Жамбылском регионе.

30 ноября 2022 года проведены одновременные задержания 6 участников преступной группы. В ходе обысковых мероприятий у задержанных изъяты 1 килограмм 280 граммов наркотического средства «героин», а также наркотические средства «гашиш», «марихуана высушенная» и синтетическое наркотическое средство», - сообщила пресс-служба ДП.

Все задержанные водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.

В числе прочего следователям предстоит установить каналы поступления наркотических средств на территорию региона.