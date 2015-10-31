​Масштабные сокращения

Заявление о сокращениях было опубликовано одно­временно с отчетностью банка за III квартал 2015 года, в которой Deutsche Bank объявляет о финансовых потерях в размере около 6 млрд евро. Причинами потерь финансовая структура называет резкое обесценивание своих активов, в частности, инвестиционного и ритейл-банка Postbank.

Какая уж тут гигиена!

Прибывающие в Словению мигранты только за одну неделю оставили после себя более 100 тонн бытовых отходов. Об этом сообщили представители местной общины Брежице, где размещается миграционный лагерь.

«Из-за большого числа беженцев лагерь находится в плачевном состоянии, – отметили представители муниципалитета. – Пищевые отходы, старые вещи, пластиковые бутылки разбросаны по всей территории».

По словам местных властей, для наведения порядка принимаются все возможные меры, включающие регулярную уборку мусора в местах размещения мигрантов. Тем не менее, как отмечают в муниципалитете, приезжие в недостаточной степени соблюдают правила сортировки отходов, принятые в Евросоюзе.

«Наибольшую озабоченность вызывает то, что мигранты выбрасывают мусор и в лесах по пути своего следования, а на его уборку нет ни сил, ни средств», – сетуют власти.

Под угрозой исчезновения

Популяция африканских грифов, называемых также стервятниками, переживает катастрофический спад, предупреждает Международный союз охраны природы, на который ссылается Би-би-си.

В ежегодном издании Красной книги отмечается, что 6 из 11 видов стервятников, обитающих на континенте, находятся на грани вымирания. В числе причин резкого снижения численности птиц защитники животных называют отравления и использование знахарями некоторых органов этих представителей пернатых.

По словам экологов, уменьшение популяции падальщиков, которые поедая трупы, препятствуют распространению эпидемий, может иметь серьезные последствия для человека. В обновленное издание Красной книги включены также тупики и горлинки – эти виды птиц тоже классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения.

Рабские условия

Северокорейские рабочие, направляемые в командировки в другие страны, сталкиваются с рабскими условиями труда, утверждает специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в КНДР Марзуки Дарусман.

«Граждан КНДР направляют во многие части мира работать в условиях, которые подпадают под определение принудительного труда, причем как с дозволения собственного правительства, так и властей принимающей страны», – заявил ооновский правозащитник, представляя журналистам доклад.

Как следует из документа, в мире насчитывается более 50 тыс. рабочих из КНДР. Дарусман утверждает, что рабочие «не знают подробностей своего трудового соглашения», работают «до 20 часов в сутки и имеют только один или два выходных в месяц». При этом они распределяются согласно существующей в КНДР системе «сонбун», представляющей из себя классификации населения по степени лояльности к правящему режиму. «Более низким классам поручается самая опасная и утомительная работа», – говорится в докладе, на который ссылается ТАСС.

Космическая резолюция

Генеральная Ассамблея ООН в принятой резолюции призвала государства избегать гонки вооружений в космосе, а также наращивать потенциал для реагирования на угрозу столкновения с астероидами.

Потенциально опасными космическими объектами ученые считают астероиды, имеющие поперечник около 150 метров. Крупные объекты диаметром более километра грозят человечеству глобальной катастрофой.

Столкновение с астероидом, как сообщает ТАСС, называется в качестве одной из возможных причин массового вымирания живых организмов на Земле около 250 млн лет назад.

В принятой резолюции указывается и на все более актуальную проблему космического мусора на орбите Земли, а также угрозу столкновения с ними летательных аппаратов и спутников, оснащенных ядерными источниками энергии. В связи с этим ГА ООН призвала разрабатывать «усовершенствованные технологии наблюдения за космическим мусором» и обмениваться информацией по этому вопросу.