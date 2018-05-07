Масштабный Боевой парад прошел в Казахстане

7 мая на 40-ой военной базе "Отар" прошел Боевой парад с участием Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан – Президента страны Нурсултана Назарбаева, посвященный Дню защитника Отечества, передает Kazpravda.kz.
"Боевой парад – это сочетание военного парада с элементами боевых учений и боевой подготовки. Это практическая демонстрация профессиональной выучки, слаженности и возможностей боевых расчетов казахстанской армии. В Боевом параде были задействованы около 3 тысяч военнослужащих, 300 единиц вооружения и военной техники и до 40 единиц летательных аппаратов", – сообщает пресс-служба МО РК.
Согласно замыслу Боевой парад состоял из двух частей. В первой части акимам областей, городов Астана и Алматы были вручены боевые знамена бригад территориальной обороны. После вручения знамен по традиции перед гостями и зрителями парада торжественным маршем прошли 19 пеших парадных коробок, в числе которых военнослужащие Сил специальных операций ВС РК, Службы государственной охраны, Национальной гвардии МВД РК, а также территориальных войск.
Во второй части парада были показаны реальные тактические действия разведывательно-боевых подразделений с боевым применением современного вооружения и военной техники. В завершение Боевого парада пилотажная группа "Жетысу Барысы" выполнила фигуры высшего пилотажа.
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев поблагодарил участников парада за проявленное мастерство в ведении боя в полевых условиях, точность в стрельбе и боевую выучку.
Прошедший парад стал наглядной демонстрацией боеспособности армии Казахстана.