Масштабный экосубботник в рамках акции "Нет мусору на природе!" прошёл в Астане

Сегодня, 8 октября в столице состоялся массовый экосубботник в рамках общенациональной экологической акции «Нет мусору на природе!», инициированной Главой государства, передает официальный сайт городского акимата.

Во время экологической акции «Нет мусору на природе!», а также в рамках осеннего экологического месячника «Бірге таза Қазақстан» и экосубботника на территории «Зеленого пояса» столицы, во всех районах города, проведена уборка парков и скверов на общей площади более 385 га. Собрано и вывезено на столичный полигон почти 100 тонн отходов.

По словам руководителя КГУ «Астана жастары» Чингиза Тлеулина, сегодняшний экосубботник отличается от предыдущих.

«Сейчас мы находимся на мусорном полигоне. За его пределами есть мусор, который нужно собрать. Поэтому мы весь прилегающий к полигону мусор решили собрать. В этот раз у нас новый формат субботников. Если раньше мы просто приезжали и очищали территорию от мусора, то сегодня молодежь принимает активное участие в конкурсах, организованных акиматом и концерте, а также в спортивных мероприятиях. Я думаю, что с такими развлекательными элементами и дальше нужно проводить подобные акции», - сказал Тлеулин.

Главная цель акции - привлечение внимания общественности, особенно молодежи, к проблеме загрязнения мусором лесопосадок, мест отдыха, содействие улучшению экологической обстановки в столице, пропаганда бережного отношения к окружающей природе и формирование культуры общества, живущего в гармонии с природой.

В акции активное участие приняли более 3 600 человек, среди которых сотрудники государственных органов, коммунальные предприятия, жители, эковолонтеры, общественные организации, коллективы и сотрудники государственных учреждений.

«Я участвую не в первый раз в таких акциях. На мой взгляд в городе мусора стало меньше, так как молодежь научилась обращаться с ним правильно, выкидывать в контейнеры. Волонтеры убирают мусор повсеместно на таких акциях: внутри города и за городом. Хотел бы отметить, что правильная переработка мусора важна, так как наша природа - не мусорка. Мы должны научиться убирать за собой, сохранять природу, чтобы оставить чистый город будущим поколениям», - считает волонтер и участник акции Самрат Какабаев.

В рамках экологической акции были проведены конкурсы для подрастающего поколения, а именно спортивные игры по армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту и викторины на тему раздельного сбора отходов, по итогам вручены благодарственные письма и подарки.

Также жителей и столичные организации призвали провести санитарную уборку жилых зон и дворовых территорий.

Напомним, в текущем году в эко-месячниках приняло участие 261 тыс. человек и 18 тыс. организаций. Собрано 6 тыс. тонн отходов. Произведена посадка более 29 тыс. деревьев и уборка парков и скверов на общей площади 655,2 га. Также в рамках экологического месячника «Бірге таза Қазақстан» запланировано коммунальные субботники, каждую субботу до 15 октября и планируется высадить более 10 тысяч зеленых насаждений.