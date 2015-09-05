Масштабный флешмоб готовят военнослужащие в Астане

11 сентября жителей и гостей столицы ждет самое зрелищное и масштабное мероприятие от военнослужащих. В честь 550-летия Казахского ханства в Ледовом дворце Астаны военные покажут масштабный флешмоб, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс- службу Министерства обороны.
В ведомстве сообщили, что порядка 400 военнослужащих войсковой части 68665, а также 50 военных полицейских под звучание казахских народных музыкальных композиций предстанут в образах легендарных казахских воинов, облачатся в одеяние "Золотого человека", выполнят фигуры в форме снежного барса и т.д.