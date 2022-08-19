Масштабный форум волонтеров Центральной Азии начал работу в столице Казахстана

В Нур-Султане состоялось открытие пленарной сессии первого Центрально-Азиатского форума волонтеров с участием спикера Сената Парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева. Для участия в форуме в Казахстан прибыли международные эксперты, представители НПО и волонтерских организаций из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также делегации из Азербайджана, Армении, Грузии, России и Турции, сообщает Kazpraavda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Приветствуя участников форума, спикер Сената отметил, что Казахстан целенаправленно и на системной основе развивает волонтерство. 2020 год Президентом страны Касым-ЖомартомТокаевым был объявлен «Годом волонтера». Маулен Ашимбаев подчеркнул, что это дало значительный импульс развитию этого движения в нашей стране.

«Инициатива Президента Казахстана по поддержке волонтерства была особенно своевременной и важной с учетом начавшейся пандемии. По сути, волонтеры наряду с медицинскими работниками были на передовой борьбы с коронавирусом. Волонтеры многое сделали для помощи тем, кто в ней особенно нуждался в тот период. Хочу еще раз выразить всем волонтерам благодарность за смелость и самоотверженный труд в период пандемии», – отметил Маулен Ашимбаев.

По мнению спикера Сената, в современных условиях, как никогда прежде, общества нуждаются в распространении правильной системы ценностей и продвижении идей взаимовыручки и взаимопомощи. В нынешнее время многим людям важна поддержка со стороны волонтеров и неравнодушных граждан.

«Волонтеры – это люди, которые задают новую модель поведения в обществе. Это модель ответственности и неравнодушия. Ваша деятельность заставляет верить в добро. Верить в то, что всегда найдутся люди с большим и открытым сердцем, кто протянет руку в сложной ситуации. Распространяя такие идеалы, вы постепенно меняете и все общество. Поэтому можно с большой уверенностью говорить, что состояние волонтерства в стране – это показатель зрелости общества», - сказал спикер Сената.

Маулен Ашимбаев напомнил, что в прошлой сессии Парламент Казахстана принял поправки в Закон о развитии волонтерской деятельности.

В изменениях содержатся положения по преимуществу волонтеров на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу, об учете волонтерской деятельности при поступлении на государственную службу. Вводятся меры стимулирования волонтерской детальности путем награждения государственными наградами, предоставления коммунального имущества в доверительное управление. Также предусмотрены и другие нормы.

«Со стороны Сената Парламента мы продолжим держать на особом контроле вопросы, связанные с дальнейшим развитием волонтерства в Казахстане. В этом направлении будем работать совместно с другими госорганами. Важно провести мониторинг практической реализации законодательства о волонтерстве, в том числе в регионах. При необходимости будем совершенствовать законодательную базу», - подчеркнул спикер.

Он также отметил необходимость проверки состояния инфраструктурной основы для развития вашего движения в стране и ускорения внедрения Стандарта поддержки волонтерства.

Вместе с тем, спикер Сената отметил, что волонтеры будут активно участвовать в проведении уникального и исторического события – в работе VII съезда лидеров мировых и традиционных религий, который нацелен на продвижение межрелигиозного диалога, мира и согласия, а также поиск совместных ответов на вызовы современного мира.

«В работе съезда ожидается участие более 100 делегаций из 51 страны мира. Это будет, без преувеличения, уникальное и историческое событие. Для проведения столь масштабного мероприятия мы привлекаем более 500 волонтеров, которые будут нам помогать с его организацией», - сказал спикер Сената.

В завершении встречи Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенат продолжит держать на особом контроле вопросы, связанные с дальнейшим развитием волонтерства и готов оказывать всяческую поддержку развитию движения в сотрудничестве с коллегами-парламентариями из Центральной Азии.

Так, спикер Сената напомнил, что 21 июля этого года прошла Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. По итогам одобрена Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы. Один из пунктов документа предусматривает создание новой структуры – межпарламентского форума стран Центральной Азии.

«Уверен, что инициатива о создании межпарламентского форума стран Центральной Азии будет способствовать укреплению сотрудничества между парламентариями наших стран. Будущее Центральной Азии в региональной кооперации и всестороннем сотрудничестве. Важно всем нам на разных уровнях прилагать усилия для укрепления и развития региональных связей», - сказал Маулен Ашимбаев.

В работе пленарной сессии также приняли участие министр информации и общественного развития Республики Казахстан Аскар Умаров, постоянный координатор ООН в РК Микаэла Фриберг-Стори и другие.