Масштабный ремонт Любовь ДОБРОТА, Шымкент

В общей сложности по программе модернизации из республиканского бюджета выделено 252,1 млн тенге. Эти средства направлены на ремонт и замену кровли, приведение в порядок фасадов зданий и инженерных коммуникаций. В каждом конкретном случае жители сами определяют, что необходимо сделать в первую очередь. Им же предстоит контролировать ход работ.

Еще 13 домов областного центра обновят по программе сейсмоусиления, что позволит укрепить конструкции и избежать их разрушения. По одному зданию необходимая ПСД уже готова и передана на государственную экспертизу. По оставшимся 12 документация готовится. Необходимые для этого затраты в размере 5,3 млн тенге заложены в бюджете.

А вот два дома – по улице Гагарина и проспекту Абая – признаны аварийными, их решено снести. Вопрос, касающийся переселения жильцов, уже решается.



