Масштабный цикл вечеров традиционной музыки стартовал в Астане

На первом вечере прозвучали произведения, представляющие традицию сал-сери и школу шертпе-кюя региона Арка.

Фото: пресс-служба «Казахконцерта»

В «Казахконцерте» стартовал цикл концертов, посвящённых традиционному песенному и инструментальному наследию, сообщает Kazpravda.kz

В Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой стартовал цикл концертов, направленный на популяризацию казахского традиционного музыкального искусства. Проект открылся концертом «Арқа өңірінің ән-күй мұрасы» («Песенное и инструментальное наследие региона Арка»).

Проект знакомит слушателей с богатым наследием певческих и инструментальных школ разных регионов Казахстана. До конца концертного сезона в его рамках планируется провести восемь концертов.

На первом вечере прозвучали произведения, представляющие традицию сал-сери и школу шертпе-кюя региона Арка. Известные исполнители традиционных песен и кюев представили сочинения Биржана сала, Акана сери, Жаяу Мусы, Таттимбета и Ыкыласа, раскрыв художественное богатство и региональные особенности национальной музыки.

Одним из ярких моментов концерта стало выступление домбриста из США Geoff Gersh, исполнившего кюй Кыздарбека Торебайулы «Сылқым қыз».

Цикл концертов призван популяризировать традиционные музыкальные школы, знакомить широкую аудиторию с культурным наследием регионов и сохранять творческую преемственность поколений.