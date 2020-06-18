Масштабы тестирования населения на COVID-19 расширят в Казахстане. Об этом стало известно по результатам селекторного заседания Межведомственной комиссии под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Глава Правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки решить вопросы:
– расширения охвата ПЦР-тестирования среди населения путем открытия дополнительных лабораторий на базе медицинских организаций;
– повышения количества инфекционных и провизорных мест в больницах;
– обеспечения охвата КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, независимо от форм собственности;
– обеспечения своевременного обслуживания экстренных и неотложных вызовов станциями скорой медицинской помощи;
– осуществления на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественного динамического наблюдения (дистанционно, мобильные бригады) за пациентами, находящимися на дому;
– проведения активной информационно-разъяснительной работы с населением.
Напомним, сегодня стало известно о том, что в Казахстане усилят
ограничительные меры на период выходных дней – 20-21 июня.